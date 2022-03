Matan a tiros al periodista estadounidense Brent Renaud en la guerra entre Rusia y Ucrania El periodista y documentalista era abatido en pleno tiroteo mientras que el chófer y el fotógrafo que iban con él fueron heridos al noroeste de Kiev. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La guerra entre Rusia y Ucrania sigue cobrándose víctimas dentro y fuera del campo de batalla tanto en civiles, militares y periodistas que se encuentran cubriendo desde el lugar de los hechos. Este domingo se confirmaba la muerte del periodista estadounidense Brent Renaud, de 50 años, quien fue alcanzado por los tiros en pleno enfrentamiento. Sus acompañantes, un chofer y el el fotógrafo de origen colombiano Juan Arredondo, también fueron heridos pero salieron con vida. "Mi amigo Brent Reanud fue disparado en el cuello y lo dejaron atrás. Y nos separamos", afirmó el fotógrafo en el vídeo de un minuto de duración. "Estábamos cruzando el primer puente en Irpen. Íbamos a grabar a otros refugiados yéndose, íbamos a coger un coche que alguien nos ofreció para llevarnos al otro puente. Cruzamos el puesto de control y empezaron a dispararnos", prosiguió su relato Arredondo. Brent Renaud Brent Renaud | Credit: (Photo by Jemal Countess/Getty Images for Peabody Awards) Brent había formado parte del equipo de The New York Times, el cual tras conocer la devastadora noticia emitió un comunicado transmitiendo su absoluta consternación por los hechos. Sin embargo, el periódico quiso clarificar que aunque la acreditación que llevaba el periodista decía que estaba asignado por dicha publicación, no fue así. La última participación de Brent en TNYT fue en 2015. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "The New York Times está muy triste de conocer la muerte del periodista americano en Ucrania, Brent Renaud, fue un talentoso fotógrafo y documentalista, pero no estaba asignado por The New York Times en Ucrania", aclaró Cliff Levy, antiguo corresponsal de Moscú para el diario. El asesinato a Renaud supone una violación a los derechos de los comunicadores en estas circunstancias y una violación de la ley según organizaciones protectoras de este gremio como Reporteros sin fronteras y el Comité para la protección de los periodistas en el campo de batalla. El Gobierno de EEUU ha prometido tomar cartas en el asunto por la muerte del periodista. En una entrevista al canal CBS, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, definió de "sorprendente y horroroso" lo sucedido y confirmó que se recabará más información para tomar las medidas necesarias.

