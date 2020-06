Brenda Kellerman se defiende tras recibir ataques por pronunciarse contra el racismo La actriz, que ha sido víctima de los ataques racistas varias veces, alza su voz contra la intolerancia y la desigualdad tras el asesinato de George Floyd. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con los últimos acontecimientos en Estados Unidos y todo lo que rodea la muerte del afroamericano George Floyd, muchas celebridades se han pronunciado contra lo sucedido y, especialmente, contra el racismo y la intolerancia. Entre ellas Brenda Kellerman. La actriz conoce de muy buena mano lo que es recibir críticas e insultos de todo tipo por tener un tono de piel más oscuro. Por eso y porque quiere un mundo más justo para su hijo Tadeo también ha querido alzar su voz contra cualquier tipo de acto racista. La feliz mamá se sumó a las protestas del pasado martes publicando una imagen oscura en sus redes. Un gesto que pareció molestar a algunos. "No hagan que las personas justifiquen el vandalismo con una manifestación", le escribió una seguidora de lo más ofendida. Sorprendida con esta reacción, Brenda se defendió de los ataques y recalcó cuál es su posición en este aspecto, una que nada tiene que ver con el vandalismo ni la violencia de ningún tipo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no estoy haciendo eso, no inventes cosas que no ves", escribió la actriz bastante molesta. Ella tan solo se hizo eco de lo que miles de personas hicieron tras la muerte de George Floyd a manos de un policía. Pero algunas personas no debieron entender el mensaje e insistieron con escritos poco empáticos. "No apoyo el vandalismo, eso no es protesta, eso es delincuencia", dijo otra persona. Brenda en ningún momento justificó los actos vandálicos y así lo hizo saber por este medio. Como todo el mundo estos días, empleó la libertad de expresión para mostrar su rechazo a cualquier tipo de violencia.

