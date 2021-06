Así respondió Brenda Kellerman a los que la critican por bailar en redes “En lugar de hacer TikTok, limpia tu casa”, le comentaron a la pareja de Ferdinando Valencia en un video que grabó con su hijo Tadeo. ¡Mira cómo respondió a sus detractores! Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Brenda Kellerman recibió duras criticas luego de compartir un video en el que bailaba junto a su hijo Tadeo. La actriz no se quedó callada y respondió a sus haters sin perder la altura. En el clip de unos 15 segundos en su cuenta de Instagram, se ve a la pareja de Ferdinando Valencia moviendo sus caderas en el comedor de su casa con el mensaje "Amo bailar y con Tadeo más". La grabación cuenta con más de 400 comentarios, unos señalando lo adorable que se ve su hijo y su talento para el baile, pero otros criticándola. "En lugar de hacer Tik Tok limpia tu casa siempre sale toda sucia, tirada… recoge un poco y arréglate", le comentó un usuario de las redes. Kellerman le contestó: "Sí, claro todos tenemos que limpiar el alma, así que te invito". En otro mensaje, la actriz costarricense también lamentó que las personan usen las redes sociales para esconderse y solamente criticar la vida de los otros sin conocer el contexto. Comentario de Brenda Kellerman Credit: Instagram / Brenda Kellerman "Las personas que creen que se pueden dar cuenta de todo por un video y criticar, lo más feo que siempre son las personas que se esconden detrás de las redes y si ella tiene sucia el alma ya la invité para que la limpie", expresó Kellerman. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que la también modelo es criticada, en el pasado también respondió a quienes le lanzan adjetivos negativos por su aspecto físico, pero sobre todo por su cabellera rizada. "Mi cabello no es un look, así es mi pelo y no voy a probar nada porque me encanta como lo tengo, gracias". Antes las constantes críticas que recibe, Valencia también ha salido en defensa de su pareja en ocasiones anteriores. "Siempre trato de nunca ser grosero ni ofensivo, pero sí me escriben cosas de: ¿Qué tiene ella? ¿Qué le ves a esa negra? Que se peine. De entrada, me tiene a mí, tú no, ¿por qué tu coraje?", se preguntó el actor en un programa de televisión.

