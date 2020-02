Brenda Kellerman manda un mensaje a quienes la insultan y faltan el respeto por su físico La actriz y feliz mamá ha grabado un video donde expone sus sentimientos y se dirige a quienes la insultan sin piedad día sí y otro también por su imagen. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de perder a su hijo Dante, podemos decir que ya hay pocas cosas que puedan doler tanto a Brenda Kellerman. Esta mamá coraje vivió el capítulo más duro de cualquier madre y tuvo que salir adelante por el bien de su familia y especialmente de su otro bebé, el pequeño Tadeo. Sus apariciones en redes suelen estar ligadas a su chiquitín y a su vida con su esposo, Ferdinando Valencia, con quien de la mano va superando el difícil trago de esta pérdida. Pero en esta ocasión ha querido grabar un video muy particular dirigido a todas aquellas personas que sin piedad la critican constantemente sin conocer. Le han dicho de todo y juzgado hasta su papel como madre, eso sin mencionar los adjetivos negativos contra su físico y más en concreto su cabello rizado. “A mi me encanta mi cabello así”, comenzó diciendo. “Si a ti no te gusta, ese es tu problema. Tenemos que aprender a respetar”, dijo con rotundidad. Una de las cosas que más le duele es que una gran mayoría de los mensajes feos que recibe son de mujeres. Vengan de donde vengan es un gesto inaceptable, pero si encima es de una mujer a otra, la cosa es aún más triste. “Nosotras como mujeres estamos pidiendo un respeto pero ¿cómo quieren que nos respeten si entre nosotras mismas no nos respetamos?”, apuntó en esta grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El discurso de Brenda no podía ser más educado y en son de paz. Sencilla y directa, pidió que revisáramos esta actitud que hace tanto daño y promoviéramos más la tolerancia. “Tenemos una plataforma, una aplicación donde tú crees que porque somos figuras públicas pueden llegar, criticar y decir lo que sea. No, no es, así, somos diferentes y tenemos que apreciar a la gente como es”, concluyó junto a su adorable Tadeo que le acompañaba en este momento. Advertisement

