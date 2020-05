Brandon Peniche será padre por segunda ocasión. Mira cómo lo dio a conocer Brandon Peniche anuncia con la alegría que pronto llegará a su vida un segundo hijo. El actor agradece a su esposa este regalo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 7 de diciembre de 2018, Brandon Peniche y su esposa Kristal Cid debutaron como padres de una niña quien lleva por nombre Alessia. Ahora, el actor da a conocer que, próximamente, tendrá un segundo bebé. “Te elegí a ti por que me haces feliz. Porque puedo contártelo todo; porque me haces sentir lo que ninguna otra. Porque sabes todo de mí y aún así me aceptas. Porque al terminar el día eres tú con quien quiero compartir mi cama y al amanecer es tu cara la que quiero ver”, escribió Peniche en su cuenta de Instagram. “Gracias por está, mi segunda sorpresa más increíble en la vida por qué la primera fue Alessia. Te amo tanto Kris Cid y amo la familia que estamos formando. Papas por segunda vez”. RELACIONADO: Brandon Peniche muestra el rostro de su bebé por primera vez Image zoom Instagram Brandon Peniche El también conductor acompañó este texto con una imagen donde posa con su esposa e hija detrás de una gran escultura creada por letras que conforman la frase “Baby 2”. Por su parte, Kristal Cid confirmó la noticia. “Porque siempre te planeamos, y desde antes que nos eligieras ya te imaginábamos, porque llegas a complementar una familia que está feliz y ansiosa por conocerte que te va a amar por siempre y que va a hacer todo para que seas muy feliz”, escribió Cid en la misma red social. “Bienvenid@ a la familia bebesit@! Alessia, papá y mamá te aman y te esperan con mucha emoción!!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, Sharis Cid, la abuela, quiso unirse al festejo y dio a conocer lo feliz que se encuentra con esta noticia. “Con todo el amor de mi corazón con una inmensa felicidad les comparto que gracias a mi ratona [Kris Cid] y a mi Bran [Brandon Peniche] seré abuela por segunda vez yeiii”, mencionó Sharis Cid en la misma red social. “Feliz”. Habrá que esperar a que Brandon Peniche y Kristal Cid den mayor información al respecto.

