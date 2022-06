La hija de Brandon Peniche operada con anestesia general: ¿qué le pasó? La familia de Brandon Peniche tuvo que tomar la difícil decisión de que la pequeña entrara al salón de operaciones este 29 de junio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brandon Peniche y Alessia Brandon Peniche y Alessia | Credit: Brandon Peniche/IG Las últimas jornadas no han sido fáciles para Brandon Peniche y su esposa Kristal Cid, luego de que supieran que era necesario que su pequeña Alessia tuviera que entrar al salón de operaciones por un padecimiento que mermaba su calidad de vida. ¿De qué se trata? Según explicó su mamá en Instagram, Alessia padecía de adenoides crecidos, una enfermedad que se muestra mucho en niños y que les trae problemas de respiración, inflamación de los ganglios, o malestares para dormir, entre otros. Por eso la familia tuvo que tomar la decisión de que la pequeña entrara al salón de operaciones este 29 de junio. "Desde que hicimos una tomografía, vieron que Alessia tenía los adenoides crecidos y los oídos casi completamente tapados… y entonces entendí todo; esos terribles mocos que jamás se iban, y esos antibióticos que se volvieron parte de su vida tenían una razón de ser!!", contó la madre. "La verdad no tenía idea de que era esto, o qué significaba, solo sé que me aterraba la idea de que mi niña entrara a una cirugía, que tuviera que pasar por una anestesia general (me daban ganas de llorar solo de imaginármela entrando al hospital) porque como mamá aprensiva no entendía por qué! Si come tan bien, si la cuido tanto, si tal… por qué siempre tiene moco y por qué siempre tiene infección en el oído!!! Por qué es una niña enfermiza!!?", se preguntaba. Cid contó que luego comprendió que se trataba de algo "normal" y "que gracias a Dios es una cirugía de muy bajo riesgo, que verdaderamente somos bendecidos por tener que operarla de esto, no solo su calidad de vida va a aumentar (pues escuchaba 40% menos de los oídos) sino que va a dormir mejor, se va a acabar la sinusitis y lo mejor es que ya no habrá tantos antibióticos que luego dejen de servir", dijo. La madre agradeció por el apoyo y las oraciones por su niña, y envió un mensaje a todas las madres que pasan situaciones similares con sus hijos. "A todas las mamás que están pasando por algún tratamiento, operación, enfermedad, de corazón les mando toda mi mejor energía y mis oraciones para poder sanar y sobrellevar lo que sea que estén pasando, no es fácil, pero hoy me queda claro que nuestros hijos son NUESTROS MEJORES MAESTROS DE VIDA", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cid dejó saber a sus seguidores que Alessia "está increíblemente bien" tras la operación. "Estoy verdaderamente agradecida con Dios porque estoy segura de que fue Él quien estuvo presente en la operación e intercedió en las manos de los doctores y logramos una operación exitosa!", afirmó.

