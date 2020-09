Brandon Peniche rompe el silencio sobre el divorcio de sus padres El actor Brandon Peniche habla del inesperado divorcio de sus padres, la estrella de telenovelas Arturo Peniche y su esposa Gabriela Ortiz, después de treinta y ocho años juntos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que la estrella de telenovelas Arturo Peniche anunciara que se está divorciando de su esposa Gabriela Ortiz, el hijo de ambos, el también actor Brandon Peniche, reaccionó a la noticia. La separación es algo inesperado hasta para la familia de la pareja, que lleva más de treinta y ocho años juntos. Brandon habló con el programa Venga la alegría. "Yo y mi hermana tenemos que ser las personas más neutrales. Los amamos. Yo hablo con mi papá, él está bien. Hablo con mi mamá, está bien. Ya meternos más no podemos ni hablar del tema". Image zoom (Victor Chavez/WireImage) Según Brandon, recién se enteró ayer de la separación de sus padres. "Estoy muy bien porque yo los conozco. Sé el matrimonio que tienen. Hay amor. Mi mamá dice: 'lo amo' y mi papá dice: 'la amo'", cuenta. "Las relaciones humanas son complicadas. Yo soy un adulto, llevo once años con mi mujer y sabemos que hay altibajos". Image zoom mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista de 34 años —quien ha actuado en culebrones como La malquerida y La reina soy yo— asegura que la fama no hace diferente a su familia. "Somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario. Somos iguales que cualquier otra persona", dijo. Su mamá "está muy bien, está tranquila", añadió, tras superar una crisis de salud en la familia. "Mi mamá tuvo COVID, nos dio a toda la familia", reveló. Image zoom (Victor Chavez/WireImage) Arturo Peniche dijo que estuvo separado de su esposa un mes y medio tras ella enfermarse de coronavirus. "Solamente ellos les podrían dar detalles", dijo Brandon al ser presionado por Flor Rubio, la presentadora del programa, para hablar más sobre la relación de sus padres y las razones de su ruptura. "Hay amor y yo más que nadie lo sé", aseguró Brandon. "Han construido cosas increíbles y solo ellos sabrán", concluyó sobre una posible reconciliación. "El chiste de la vida es ser feliz, lo que ellos decidan para estar en paz, que lo hagan".

