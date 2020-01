Brandon Lee Figueroa, el boxeador mexicano que quiere hacerle competencia a Brad Pitt en Hollywood La joven promesa del boxeo, Brandon Lee Figueroa, sorprende con una importante revelación. El chico ya destaca como deportista y ahora ya tiene planes más ambiciosos ¡Aquí te decimos de qué se tratan! By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con 23 años de edad, Brandon Lee Figueroa se ha convertido en un exitoso boxeador con diversos títulos en su haber y 21 peleas invicto. Sin embargo, está consciente de los riesgos de su profesión y ha pensado que al retirarse podría convertirse en un actor de cine en Hollywood, debido a su belleza física. “El boxeo es muy duro”, mencionó Lee Figueroa a People en Español. “Es un deporte muy peligroso. Por eso mi papá mejor me dice que mejor sea actor o modelo. A mí también me gustaría hacer algo así como un plan B. Si el box no me funciona, también puedo actuar, me puedo adaptar a hacer películas”. RELACIONADO: Canelo Álvarez muy criticado por lanzarse a cantar Image zoom Pese a la insistencia de las personas cercanas, el deportista mexicano que radica en Texas, considera dedicarse un poco más al boxeo; aunque, deja la puerta abierta para alguna oportunidad en el ambiente artístico. Tiene la confianza de poder triunfar en este rubro si lo hace de una manera tan comprometida como ahora que se desempeña en el mundo del boxeo. Image zoom “Si sale una película o un productor me quiere contratar entonces voy a hacer lo mejor para trabajar en los dos [boxeo y actuación]”, reveló. “También haría algo muy grande en las películas, en actuar o modelar”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brandon Lee Figueroa no solo es una cara bonita y un boxeador que ya ocupa un primer nivel dentro de su categoría, también, desde hace dos años, realiza una labor altruista al regalar juguetes a niños que no reciben uno en las épocas navideñas. Considera que Dios “me dio este talento para ayudar a la gente”. Ahora, está en espera de su próxima pelea que se llevará a cabo en Texas en marzo o abril próximos. Advertisement

