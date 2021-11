Bradley Cooper asaltado a punta de cuchillo en Nueva York: "Tenía la guardia baja" "Fue algo bastante loco", dijo Bradley Cooper sobre el incidente que sucedió en el metro de Nueva York, en octubre de 2019. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bradley Cooper, Míralos Credit: Ben Pruchnie/FilmMagic Bradley Cooper ha revelado que fue asaltado con un cuchillo en el metro de Nueva York mientras se dirigía a recoger a su hija de la escuela. El actor de Nightmare Alley, de 46 años, reveló en el podcast Armchair Expert que en octubre de 2019, un extraño le sacó un cuchillo mientras estaba en el metro de la ciudad de Nueva York. Cooper recordó que llevaba puestos unos audífonos con cancelación de ruido, lentes de sol y una gorra tratando de pasar "de incógnito" mientras iba a recoger a su hija Lea De Seine, que tenía dos años y medio en aquel momento. "Solía ​​caminar por Nueva York todo el tiempo con [audífonos] puestos, y esto era prepandemia, y estaba en el metro, a las 11:45 am, para recoger a Lea la escuela rusa, en downtown, y me atracaron a punta de cuchillo", comenzó Cooper. El coanfitrión Dax Shepard, quien hizo la película Hit and Run con Cooper en 2012, preguntó: "¿Cómo es que somos mejores amigos y me estoy enterando ahora de esta historia?". Se rieron juntos cuando Cooper dijo: "Sí, fue una locura". "Me di cuenta de que me sentía demasiado confiado en la ciudad. Tenía la guardia baja", continuó Cooper. Bradley Cooper and Lea Cooper Bradley Cooper and Lea Cooper | Credit: . (Photo by Gotham/GC Images) El nominado al Oscar, que comparte a su hija con su ex, Irina Shayk, explicó que estaba al final de la plataforma del metro cuando una persona se le acercó. Al principio pensó que era alguien pidiendo una selfie, sin embargo: "Miro hacia abajo y veo un cuchillo". Calculó que tal vez era una hoja de dos pulgadas y media", bromeó. "Recuerdo que pensé: 'Es un buen cuchillo'. " "Ahora, tenía mis audífonos puestos todo el tiempo, así que no podíua escuchar nada, solo música", dijo Cooper. "Ví los ojos de la persona [y me llamó la atención] por lo jóvenes que eran. Y luego, estoy seguro de que había aprendido que nunca huyes del cuchillo, solo intentas quedarte allí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero Cooper recordó que "golpeó" el brazo del atacante y corrió para escapar, saltando por encima del torniquete. Cuando la persona también comenzó a huir, el actor le tomó fotos y se acercó a los policías que estaban afuera de la estación de metro. Cooper dijo: "Luego volví al metro y recogí a mi hija. Fue una locura".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bradley Cooper asaltado a punta de cuchillo en Nueva York: "Tenía la guardia baja"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.