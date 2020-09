¿Brad Pitt tuvo una fantasía sexual con Jennifer Aniston? Brad Pitt y Jennifer Aniston se reúnen en pantalla por primera vez desde su sonado divorcio en 2005. ¿Renacerá el amor? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer Aniston y su exesposo Brad Pitt causaron tremenda conmoción entre colegas y seguidores al aparecer juntos ante el público por primera vez desde su divorcio en el 2005. ¿Habrá una segunda oportunidad para la que fue en su momento una de las parejas más potentes de Hollywood? Es el 2020, así que todo puede suceder. Pero antes de echar las campanas al vuelo hay que aclarar que la reunión de los extortolitos no se trató de un reencuentro amoroso sino de un ensayo para su próxima colaboración en pantalla en el remake del clásico Fast Times at Ridgemont High. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los actores se reunieron a través de zoom a una lista de colegas de primera que incluye a, entre otros, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Sean Penn y Morgan Freeman. También se unió a la lectura el presentador y cómico Jimmy Kimmel, todo con el fin de recaudar fondos para ayudar a combatir la pandemia. “Buena suerte a todos. Su carrera depende de esto”, expresó entre risas Kimmel. Image zoom Jennifer Aniston y Brad Pitt Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic; Steve Granitz/WireImage Cada uno de los actores leyó su parte, desatando carcajadas y halagos entre los presentes. “Morgan Freeman, eres el verdadero MVP (hombre más valioso)”, exclamó Roberts. Entre los momentos más cómicos estuvo el que protagonizaron la expareja, ya que el personaje de Pitt tiene una fantasía con Linda, interpretada por Aniston. La lectura de la escena, gestionada con toda profesionalidad por los actores, causó risas entre sus colegas. Esta es la primera vez que Pitt y Aniston participan en un proyecto juntos desde su divorcio hace alrededor de 15 años atrás, precipitado por la decisión del actor de iniciar una relación con Angelina Jolie, de quien se está actualmente divorciando tras otra sonora separación. Según parece, el galán de 56 años está estrenando un nuevo amor con la modelo Nicole Poturalski. A través de los años, Pitt y Aniston han superado las heridas que les dejó la ruptura, como evidenció el amigable abrazo tras bambalinas que se dieron durante la presentación de los premios Screen Actors Guild Awards a principios de este año.

Close Share options

Close View image ¿Brad Pitt tuvo una fantasía sexual con Jennifer Aniston?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.