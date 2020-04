Brad Pitt sorprende con tremendo regalo a su maquillista Brad Pitt deja sus galones de estrella y se pone manos a la obra para obsequiar un inesperado regalo a su inseparable maquillista. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor Brad Pitt aún está avergonzado de que su maquillista Jean Black tuvo que colorearle el trasero para una de sus películas, y aunque la considera como una hermana, hablar del tema le cuesta un poco trabajo. “Cuando sale a relucir, no nos podemos mirar a los ojos”, admitió el actor a la prensa sobre la anécdota durante el rodaje en 1994 de la cinta Legends of the Fall. Pero la realidad es que su relación de décadas se ha convertido en más que jefe y empleada, y han logrado establecer un vínculo inquebrantable debido a la discreción que Jean ha tenido con los temas personales del galán de cine. Como gesto de agradecimiento, el afamado actor tuvo un detalle especial hacia la experta en maquillaje al nominarla para la renovación del garaje de su casa para el programa Celebrity IOU, presentado por los hermanos Drewy Jonathan Scott. Cuando Jean salió de la ciudad por tres semanas, el actor aprovechó el tiempo para poner manos a la obra y ayudar a remodelar el garaje y convertirlo en una casa de invitados con un estudio profesional, todo bajo el atento seguimiento de las cámaras del show. “Ella es como mi familia, somos como hermanos. Ha sido esa persona que valoro tanto en mi vida”, dijo el actor al programa. Image zoom La maquillista ha trabajado con el actor en más de 40 películas durante su carrera y ha pasado incontables horas en camerino a su lado. Admitió que si bien sabe de su generosidad, jamás se imaginó que el galán de Hollywood haría algo de esta magnitud por ella. “Conozco la generosidad de Brad, es enorme. Pero que él haga eso, es realmente más de lo que podría esperar. Estoy tan conmovida, no puedo agradecerle lo suficiente”, declaró emocionada Jean. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el actor se mostró más que feliz de haber trabajado en este proyecto y confesó que la construcción es uno de sus pasatiempos favoritos. “Me encanta el sonido de una obra. Si no estoy construyendo, me muero solo de caminar en un lugar y ver las posibilidades”, dijo. El programa se transmitirá el próximo 13 de abril por la cadena HGTV. Advertisement

