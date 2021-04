Captan a Brad Pitt en silla de ruedas cabizbajo y saliendo de un consultorio El ganador al Oscar fue captado rodeado de guaruras y cubierto por una capucha ¿qué le pasó? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las alarmas han saltado entre los admiradores del actor Brad Pitt luego de que este miércoles paparazzi captaran al ex de Angelina Jolie luciendo un tanto desmejorado al salir en silla de ruedas de un consultorio en Beverly Hills. En las imágenes se observa al ganador al Oscar cabizbajo, con gafas de sol y tapabocas sentado en la silla y cubriéndose la cabeza con la capucha de su sudadera de felpa negra. El actor de 57 años iba un tanto cabizbajo y protegido por los guardaespaldas que en algún momento quisieron incluso taparlo con una chaqueta. "No es nada", indicó una fuente a PageSix. "[Es] trabajo dental". Según especifica dicho medio, a Pitt le removieron una muela del juicio durante su visita a un especialista. Las noticias surgen a solo días de que Pitt se una a Harrison Ford, Halle Berry y Reese Witherspoon, entre otras estrellas, para llevar a participar en la ceremonia de los premios Oscar, a celebrarse este 25 de abril en Los Ángeles. Brad Pitt en silla de ruedas Credit: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pitt se encuentra en medio de una dramática batalla legal con Jolie que ya lleva más de 4 años rebotando en corte. Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016 y desde entonces ha luchado contra su marido por los términos de la custodia de sus seis hijos: Maddox, de 18 años, Pax, de 16, Knox, de 12, Zahara, de 15, Shiloh, de 14 , y Vivienne, de 12.

