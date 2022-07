Brad Pitt revela que padece una rara enfermedad que lo hace antipático Brad Pitt ha revelado un padecimiento con el que lucha durante años, una rara enfermedad que le impide reconocer rostros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brad Pitt Brad Pitt | Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for SBIFF Brad Pitt ha revelado un padecimiento con el que lucha durante años, una rara enfermedad que le impide reconocer rostros y por la cual muchos han pensado que el actor es un indiferente o un engreído. Se trata de la prosopagnosia o "ceguera facial", una enfermedad que consiste en la dificultad para reconocer los rostros por la incapacidad de distinguir rasgos, incluso de personas cercanas como familia o amigos. Si bien al actor de 58 años no se le ha diagnosticado la enfermedad, afirma que lidia con ella desde hace tiempo, pero que nadie le cree. "¡Nadie me cree!", dijo a la revista GQ. Incluso afirmó que quería conocer a otra persona con el padecimiento. "Quiero conocer a otra". En 2013, Pitt había hablado de esta dolencia en Esquire, afirmando que muchas personas piensan que el no reconocerlos forma parte de su personalidad y se sienten ofendidas. Brad Pitt Brad Pitt | Credit: (Photo by Gisela Schober/Getty Images) "Muchas personas me odian porque piensan que les estoy faltando el respeto", contó. "De vez en cuando, alguien me da contexto y digo: 'Gracias por ayudarme'. Pero enfado a más gente", dijo. "Esto hace que te digan: 'Estás siendo egoísta. Estás siendo engreído'. Pero es un misterio para mí", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la literatura médica, el término prosopagnosia fue acuñado en 1947 por el médico Joachin Bodamer, quien la definió como "la interrupción selectiva de la percepción de rostros, tanto del propio como del de los demás, los que pueden ser vistos pero no reconocidos como los que son propios de determinada persona". Los estudios indican que los niños que se consideraban con bajo peso al nacer son más propensos a reconocer rostros, debido a deficiencias en que se desarrollan partes del cerebro.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Brad Pitt revela que padece una rara enfermedad que lo hace antipático

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.