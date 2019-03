Esta es la nueva vida de Bradd Pitt tras su divorcio... ¿con o sin pareja? Fuentes cercanas al actor aseguran que el actor no está saliendo con nadie tras separación de Angelina Jolie. Mayra Mangal Falsos. Así son los rumores de que el actor Brad Pitt haya estrenado romance tras su separación de Angelina Jolie, según afirmó una fuente cercana a People. Esta persona habló en exclusiva a la revista sobre la nueva vida del actor de 53 años tras la petición de divorcio con que Jolie, de 41, lo sorprendió a él y al mundo el pasado septiembre. “[Brad] ha estado de mejor humor” después de la tormenta que suscitó su separación de la madre de sus seis hijos, aseguró. “Las cosas se están calmando, seguro”, pero Brad no tiene ninguna prisa en volver a salir con alguien por el momento, agregó. “Invita amigos a menudo”, explicó, “amigos de hace años [que] han vuelto a su vida y él se ve contento por ello”. Kevin Winter/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las aclaraciones de esta fuente echan por tierra los rumores que habían circulado desde hace unas semanas de que Pitt estaba saliendo con la actriz Kate Hudson. De hecho, observó la fuente, lo que Pitt hace ahora es ejercitarse, ponerse en forma y prepararse para sus nuevos proyectos artísticos. Eso además de haber descubierto una afición a la cerámica. “Ha perdido algunas libras de peso”, dijo a People una segunda fuente allegada al actor. “Está en muy buena forma”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

