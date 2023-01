Brad Pitt y George Clooney en el set, Karol G deslumbra y más fotos imperdibles de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería brad pitt george clooney karol g Credit: 2023 Backgrid/The Grosby Group; 2023 Photo Gamma Group/The Grosby Group Brad Pitt y George Clooney en el set, Karol G muy sexy y más fotos imperdibles de los famosos. Empezar galería Brad Pitt Se reunen los galanes George Clooney y Brad Pitt regresan juntos al set de rodaje Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group ¡Reunión de galanes! Dos de las estrellas más importantes de Hollywood, Brad Pitt y George Clooney, se reunieron en Nueva York para filmar escenas de la película de acción Oceans 14. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Karol G El mayor concierto latino Calibash volvio al Crypto.com Arena de Los angeles con karol g Credit: Photo © 2023 Photo Gamma Group/The Grosby Group La colombiana de 31 años puso al público del Calibash a bailar con sus pegajosos éxitos musicales. El evento anual se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y contó con la participación de un sinnúmero de artistas como Farruko. 2 de 6 Ver Todo Becky G El mayor concierto latino Calibash volvio al Crypto.com Arena de Los angeles con Becky G Credit: Photo © 2023 Photo Gamma Group/The Grosby Group La intérprete de "Sin pijama", quien recientemente se comprometió con el futbolista Sebastián Lletget, también cantó y bailó en el concierto latino Calibash. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Ari Telch Ari Telch en el estreno previo de la película "Infieles para Siempre", comedia mexicana que estrena la próxima semana en la cartelera nacional y muy pronto en Estados Unidos Credit: Mezcalent El actor se dejo ver en el estreno previo de la película Infieles para siempre, comedia mexicana que estrena la próxima semana en la cartelera nacional y muy pronto en Estados Unidos. A su paso por la alfombra, Ari habló del distanciamiento de su hija Sofía con su mamá Ninel Conde. 4 de 6 Ver Todo Justin Bieber Justin Bieber festeja junto a Hailey la venta de su catalogo musical por USD 200 millones Credit: Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group El cantante canadiense y su esposa Hailey Bieber fueron fotografiados en Nueva York llegando a cenar a un restaurante. 5 de 6 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez regresa al set de Only Murders in te Building tras su cita con Drew Taggart Credit: Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group Tras su cita con Drew Taggart, la cantante y actriz regresó al set de grabación de Only Murders in the Building, en la Gran Manzana. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

