Brad Pitt vence a Angelian Jolie: logra la custodia compartida de sus hijos tras 5 años de pleito legal Luego de años de luchar por compartir más tiempo con sus hijos, el actor logra una victoria en corte ante su ex Angelina Jolie, quien aún no da la batalla legal por perdida. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Brad Pitt está de enhorabuena luego de que un juez le otorgara la custodia compartida de los hijos que tuvo y crío al lado con Angelina Jolie. El juez John Ouderkirk falló a favor del actor tras escuchar extensos testimonios por parte de profesionales que entrevistaron a los seis hijos de la expareja, así como a un buen número de personas cercanas a la familia. "Hubo un cambio significativo en el acuerdo de custodia basado en la decisión extremadamente detallada por parte del juez. Brad solo intentaba tener más tiempo al lado de sus hijos y ha quedado claro que Angelina ha hecho todo lo posible para evitarlo", comentó una fuente a PageSix. Por supuesto que la decisión no agradó para nada a Jolie, de 46 años, quien habría llegado a un acuerdo temporal de custodia con el actor a principios de su separación, por lo que apelará la decisión del tribunal, agrega PageSix. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brad Pitt y Angelina Jolie con sus hijos Credit: GVK/Bauer-Griffin/GC Images En su nueva petición, la controversial actriz asegura que el juez no tomó en cuenta los deseos de los niños y citó el código de ley de California que señala que un menor de 14 años debe ser permitido testificar si así lo desea. "Se reusó escuchar la aportación de los niños adolescentes, en cuanto a sus experiencias, necesidades o deseos de la custodia", dice el documento, según la agencia Associated Press. La actriz, además, reclamó que el juez rechazó escuchar evidencia relevante para la seguridad y bienestar de sus hijos antes de dar el fallo. "Había una orden de seguridad en cuanto al acuerdo previo de custodia que es público, y los horarios de los niños han sido establecidos bajo la jurisdicción de la división de servicios familiares por más de tres años", comentó otra fuente a PageSix. "El juez Ouderkirk rechazó [el derecho] de un juicio justo para Jolie, excluyendo indebidamente su evidencia relevante sobre la salud, seguridad y bienestar de los niños, evidencia crítica para su caso", agregó. Brad Pitt y Angelina Jolie Credit: Jason Merritt/Getty Images Por su parte, la fuente aseguró que la decisión del juez se basó en los testimonios e información de testigos y expertos que se han reunido con los niños y determinado lo mejor para ellos. "Este juicio duró meses y hubo un gran número de testigos, expertos, terapeutas y otras personas que han estado con los niños y la decisión se basó en eso", declaró la fuente. "La custodia compartida no es a lo que Jolie se opone, hay otras cuestiones que le preocupan, pero el proceso judicial está cerrado y sellado". Brad Pitt con sus hijos Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images La pareja, que se casó en el 2014, son padres biológicos de Shiloh, de 14 años; y los gemelos Vivienne y Knox, de 12. Además son padres adoptivos de Pax, de 17 años; Zahara, de 16; y Maddox, de 19; quien por ser mayor de edad ya no forma parte del proceso legal. Jolie presentó la demanda de divorcio en el 2016 tras un aparente violento altercado entre el hijo mayor de la pareja y el actor durante un vuelo privado de Francia a Estados Unidos. La pareja intentó negociar su divorcio a puerta cerrada, pero no pudieron establecer un acuerdo en cuanto a la custodia de los niños.

