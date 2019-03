Brad Pitt explota contra Angelina Jolie: la acusa de indiscreta con la privacidad de sus hijos Brad Pitt y Angelina Jolie. Karwai Tang/WireImage; Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic En un nuevo capítulo del turbulento proceso de separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, el actor ahora culpa a su esposa de indiscreta. Celeste Rodas de Juárez En un nuevo capítulo del turbulento divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, el actor ahora acusa a su expareja de indiscreta. Según documentos obtenidos en exclusiva por People, Brad la acusa de querer dar a conocer detalles sensibles de su acuerdo en cuanto a la custodia de sus hijos, ya que la actriz quiere que ese compromiso sea un documento público. Además de acusar a Angelina de comprometer la privacidad de sus hijos, el protagonista de Fight Club dice que ella está “decidida a ignorar hasta lo acordado que era del mejor interés para los niños” y la recrimina el “exponer a los niños al hacer públicos los nombres de sus terapeutas y otros profesionales de la salud mental”. Estas quejas presentadas el miércoles forman parte de los esfuerzos de Pitt por mantener privada la documentación de la batalla por la custodia de sus seis hijos. Entre otras cosas, también alega que la madre de sus hijos no tiene “mecanismo de autoregulación” para evitar que esta información de carácter sensible se divulgue al público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como prueba, el galán señala que documentos que contienen información privada fueron dados a conocer de nuevo por los abogados de la actriz. “Aunque ya los había hecho públicos, lo hizo de nuevo” afirma el escrito de los letrados del actor. Esta no es la primera vez que Pitt solicita que este proceso sea privado. Hace apenas unas semanas pidió una audiencia de emergencia con el mismo propósito. Laura Wasser, la abogada de Jolie, dijo anteriormente que la actriz no se opone a sellar estos documentos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

