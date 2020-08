¿Brad Pitt le dice adiós a la soltería? El actor disfruta de unas vacaciones de verano en el sur de Francia al lado de la modelo alemana Nicole Poturalski. ¿Boda a la vista? Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su sonado divorcio de Angelina Jolie, que aún se ventila en cortes, no ha detenido al actor Brad Pitt a la hora de disfrutar su vida y ¿darse una nueva oportunidad en el amor? Tal parece que el galán de la pantalla grande está intentando llenar su corazón al lado de la modelo alemana Nicole Poturalski. El actor y la modelo fueron vistos a su llegada al aeropuerto Le Castellet, en el sur de Francia, este miércoles para disfrutar de unas vacaciones de verano en medio de la pandemia del coronavirus. Aunque intentaron pasar desapercibidos —usando sus respectivas mascarillas y gafas de sol— Pitt no pudo esconderse de sus fanáticos franceses. “Están pasando tiempo juntos de vacaciones y disfrutando de su compañía mientras viajan”, comentó a People una fuente cercana a la pareja. Image zoom Este presunto romance, aún por confirmarse, parece que tuvo sus inicios a finales del año pasado cuando la pareja fue vista disfrutando de un concierto de Kanye West en el Hollywood Bowl de Los Angeles. Los tortolitos estuvieron sentados juntos, platicando y sonriendo durante la presentación, de acuerdo a People. “Me cae muy bien. Tiene agallas. Es inteligente. Si está saliendo con Brad, bien por ella. Bien por él”, expresó la fuente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo de 27 años— quien ha engalanado las páginas de revistas como Harper’s Bazaar, Grazia y la edición alemana de Elle — ha mantenido su vida personal bastante privada y lejos de las redes sociales, presumiendo en contadas ocasiones a su pequeño hijo a quien llama su “mejor amigo” y su “mejor compañía”. Image zoom Brad Pitt y Nicole Poturalski Splash News/The Grosby Group Por su parte, Pitt continúa su batalla legal con su ex y la madre de sus hijos de quien se separó en el 2016. La pareja, se ha reportado en múltiples medios, no ha podido llegar a un acuerdo sobre sus bienes y la custodia de sus hijos. Según el New York Post, Jolie no quiere que el pleito legal se acabe ya que sigue discutiendo sobre la repartición del castillo que ella y Pitt compraron en Francia, y ha exigido a la corte que cambie el juez que lleva su caso. “Esto es un juego que ella está jugando. Ella aún tiene a los niños más tiempo que él y quiere mantener eso el más tiempo posible”, aseguró una fuente a ese diario. “De alguna manera, ella no quiere que [el divorcio] se termine. Está aferrándose a ello”. Sin embargo, el equipo de la actriz aseguró que es todo lo contrario, según la revista Cosmopolitan. “Ella es quien pidió el divorcio. No hay nadie más que ella que quiera que esto se termine”, afirmó su equipo.

