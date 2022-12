Brad Pitt pillado junto a su novia de 32 años y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Brad Pitt parece estar loco por su nueva novia, Ines de Ramon, celebrando su cumpleanos 59 Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El actor de Hollywood disfrutando de una velada romántica con su chica Inés de Ramón: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Brad Pitt Brad Pitt parece estar loco por su nueva novia, Ines de Ramon, celebrando su cumpleanos 59 Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El famoso actor de 59 años fue fotografiado por el lente del paparazzi en Hollywood disfrutando de una velada romántica con Inés de Ramón. Fue en noviembre cuando People confirmó en exclusiva que Brad está saliendo con la joven ejecutiva de 32 años.¡Viva el amor! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Antonio Banderas Actor Antonio Banderas attends the "El Gato Con Botas: El Ultimo Deseo" Credit: Carlos Alvarez/Getty Images En Madrid, España, el actor se dio cita al photocall de El gato con botas: el último deseo, que llega a salas de cine del país este miércoles. 2 de 9 Ver Todo Ana Bárbara Ana Bárbara en la final de ¿Quién Es La Máscara? Credit: Mezcalent La intérprete mexicana logró el segundo lugar de la gran final de ¿Quién es la máscara? bajo el disfraz de 'Alebrije'. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Juanpa Zurita JNS se coronan las triunfadoras de la gran final de "¿Quién Es La Máscara?" bajo el disfraz de "Huacal" Credit: Mezcalent El influencer y presentador de 26 años posó así de sonriente junto a JNS, quienes se coronaron como las triunfadoras de la gran final de ¿Quién es la máscara? bajo el disfraz de 'huacal'. 4 de 9 Ver Todo Michelle Renaud Michelle Renaud y Giuseppe Gamba en la presentación de la película "Malvada" que llega el próximo 31 de diciembre a la cartelera nacional Credit: Mezcalent La novia de Matías Novoa y Giuseppe Gamba en la presentación de la película Malvada que llega el próximo 31 de diciembre a salas de cine. 5 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria llega al Hotel Beverly Hills con un regalo de Navidad en la mano Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz de Desperate Housewives fue fotografiada llegando a un hotel en Beverly Hills con un regalo de Navidad en la mano. Eva lució un conjunto negro y cartera para su teléfono de Bandolier. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rihanna Rihanna y A$AP Rocky disfrutan de una cita días después de mostrar al mundo a su bebé Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Luego de mostrar al mundo la carita de su bebé, la cantante y su pareja, el rapero A$AP Rocky disfrutaron de una cita días en Beverly Hills. 7 de 9 Ver Todo Bad Bunny Bad Bunny Credit: Spotify El 'conejito malo' se dio cita al evento de Spotify en Ciudad de Mexico donde se presentó el After Party Oficial del World's Hottest Tour del cantante puertorriqueño de 28 años. 8 de 9 Ver Todo Sophia Angelica Sophia Angelica y Arturo O'Farrill Credit: THE LEE AGENCY La cantautora Argentina se tomó esta foto del recuerdo junto al mexicano Arturo O'Farrill luego de colaborar en un show de Latin Jazz en un club en Nueva York. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

