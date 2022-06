Brad Pitt reanuda su guerra judicial con Angelina Jolie: "Buscó hacerle daño" Brad Pitt y Angelina Jolie han reanudado su propia guerra judicial con la acusación del actor de que su expareja lo perjudicó deliberadamente con la venta de su parte de un viñedo en el sur de Francia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelina Jolie y Brad Pitt Angelina Jolie y Brad Pitt | Credit: Michael Kovac/Getty Images for AFI Si pensabas que las pugnas legales entre Angelina Jolie y Brad Pitt habían acabado, lo cierto es que la expareja sigue en guerra en los juzgados casi ocho años después de su separación. Los actores han vuelto a ser noticia luego de que el actor acusara a su expareja de dañar deliberadamente la reputación del negocio de vinos que tienen en común en el sur de Francia, al vender su mitad a un "extraño" con "intenciones venenosas". De acuerdo con People, Pitt afirmó en una moción ante la corte que ambos habían acordado que nunca venderían sus respectivas partes del viñedo Château Miraval sin el consentimiento del otro, por lo cual cuando Jolie lo vendió, "buscó hacerle daño" de manera intencional al protagonista de Fight Club. Los documentos presentados por los abogados del actor en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, a los que tuvo acceso People indican que Miraval se convirtió en un proyecto de "pasión", que creció "hasta convertirse en un negocio global multimillonario y uno de los productores de vino rosado más respetados del mundo". Brad Pitt y Angelina Jolie Credit: Jason Merritt/Getty Images "Jolie persiguió y luego consumó la supuesta venta en secreto, manteniendo deliberadamente a Pitt en la oscuridad y violando a sabiendas los derechos contractuales de Pitt", dicen los documentos legales. Jolie, quien según su expareja no contribuyó "en nada al éxito de Miraval", planeó vender su participación en octubre a Tenute del Mondo, que está "empeñada en tomar el control de Miraval" y es "propiedad y control indirectos de Yuri Shefler, el multimillonario ruso que controla el Grupo Stoli", apuntan los documentos. El equipo de abogados de Pitt indica que Shefler está tratando de obtener "información confidencial y patentada en beneficio de su empresa competidora" y se le acusa de tener "tácticas comerciales despiadadas y asociaciones profesionales dudosas", lo cual "pone en peligro la reputación de la marca que Pitt construyó con tanto cuidado". "Jolie ha tratado de obligar a Pitt a asociarse con un extraño y, peor aún, un extraño con asociaciones e intenciones venenosas", sostienen los abogados. Por su parte, Pitt busca ser indemnizado por "una cantidad que se probará en el juicio" además de que la supuesta venta realizada por Jolie sea declarada "nula y sin efecto". Brad Pitt y Angelina Jolie Credit: Dan MacMedan/WireImage El actor está demandando a su ex areja por, entre otras cosas, incumplimiento de contrato implícito; incumplimiento de cuasicontrato, invocado subsidiariamente; incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo. La expareja compró Château Miraval, una propiedad de 30 hectáreas en la Provenza francesa, en y cuatro años después que el escenario de su boda. Allí también pasaron varias vacaciones con los seis hijos que tienen en común. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que los famosos se enfrentan ante la justicia. Larga y desgastante ha sido la batalla por la custodia legal de sus hijos. Aunque primero Pitt obtuvo una victoria cuando se le otorgó provisionalmente la custodia compartida de sus cinco hijos menores, luego volvió a perderla.

