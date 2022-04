Boris Izaguirre es operado tras sufrir un grave problema de corazón El querido conductor venezolano ha pasado por quirófano para ser intervenido quirúrgicamente al haberle descubierto "un problema cardiovascular grave". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Allá donde va, todos le quieren. Y es que Boris Izaguirre se ha ganado el cariño del público por méritos propios. Su forma tan alegre, divertida y, sobre todo, educada de hacer televisión engancha, y mucho. Tanto es así, que llegó a España allá por la década de los 90 y desde entonces no le han dejado escapar. Esta semana, era el propio conductor venezolano quien, siempre cercano a sus seguidores, les anunciaba su entrada en quirófano en las redes sociales . Lo hacía con serenidad y mucho cariño a ese público que lo sigue y quiere. El también escritor compartía así a través de este espacio el fuerte susto de salud que le ha tocado vivir. Boris Izaguirre Credit: Instagram/Rodner Figueroa "Hola queridos amigos. Estamos bien y, sobre todo, aliviados al saber que han descubierto un problema cardiovascular grave que desconocíamos", informa en su más reciente publicación en Instagram. "La intervención (una endarterectomía carotidea) ha sido un éxito gracias al doctor Isaac Martínez , al equipo médico del hospital Ruber y a la doctora Marina De la Fuente", lee el escrito junto a una imagen del querido conductor en la que luce estupendo y animado. Durante los días previos, Boris fue compartiendo en varios posts que se encontraba ingresado. Lejos de hacer una tragedia de lo sucedido, se mostró fuerte, positivo y haciendo las cosas que le gustan. Por ejemplo, leer el periódico en papel y estar en contacto con su público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Feliz domingo de Ramos! Amigos queridos, pasare unos días en observación médica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica que me aleje definitivamente de cualquier riesgo cardiovascular. ¡Gracias a todos por vuestro interés y cariño!", escribió. En sus propias palabras, antes del proceso en quirófano, él se encontraba "animado y esperando a que la ciencia haga su trabajo". Es esa positividad y buena vibra, incluso en los momentos más delicados, lo que hace que la gente le quiera tanto. Su anuncio provocó las reacciones inmediatas de compañeros y amigos que le desearon lo mejor y mandaron bonitas energías. "¡Divino, qué bueno saber que estas bien!", le escribió Chiquibaby. "Qué buena noticia querido, ahora a comer muchas reinas pepiadas juntos", le bromeó Verónica Bastos. Boris ha estado acompañado de su marido Rubén todo el tiempo. Para ambos, ¡todo el amor y el cariño!

