¡Boda sorpresa! ¡Kim Loaiza y Juan de Dios ya son marido y mujer! Después de su ruptura tras afrontar rumores de infidelidades, la pareja sorprendió a su cerca de cuarenta millones de seguidores, con este video de su inesperada boda. ¡Te lo mostramos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después del famoso video en el que el pasado mes de abril una influencer trataba de probar que el cantante Juan de Dios le había sido infiel a su novia Kimberley Loaiza y haber estado separados por algún tiempo, hoy la famosa pareja cuyos seguidores combinados rondan los cuarenta millones, sorprendió en sus redes con una noticia sorpresa: ¡Celebraron su boda! Image zoom Video Grab Youtube Kim Loaiza Después de esclarecer sus malentendidos, habían vuelto por el bien de su hijita, la pequeña Kima Sofía Pantoja y hoy sellaron su amor en una sencilla boda por lo civil, al parecer en el jardín de su casa, con muy pocos asistentes y en exteriores por el tema de la pandemia. Ya que pasen las extremas precauciones tomadas en las celebraciones por el coronavirus, aseguraron que desean casarse próximamente por la iglesia. Image zoom Video Grab Youtube Kim Loaiza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos vestidos de blanco y ella con minifalda, la pareja no se separó un segundo de su bebita. Siempre en brazos de su papá durante la ceremonia, la nena puso la nota cómica cuando al terminar la boda, la mamá trató de acercarse más a su ya marido para las fotos y la niña, celosa, trato de empujar a Kim lejos de su papá. “Estoy muy decidido, esto es algo que queríamos desde hace mucho tiempo y pues la mujer me exigió el papelito”, bromeó al comenzar el video el cantante. Los fans de la pareja enloquecieron en las redes. “Felicidades a JULIKOP”, que así es como se les conoce. “Los que los seguimos desde que comenzaron sabemos por todo lo que han pasado y han luchado para poder cumplir sus sueños y metas. ¡Enhorabuena!”, escribía alguien deseando felicidad a los recién casados.

