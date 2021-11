¿Boda entre Shakira y Piqué? ¡Exmanager de la cantante lo cuenta todo! Jairo Martínez habló con las cámaras de Suelta la sopa acerca de la vida en casa del español y la colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una incógnita siempre ha estado en el aire… ¿Se casarán algún día Shakira y el padre de sus retoños, Gerard Piqué? Mientras que la compositora y cantante colombiana nos presume últimamente a sus hijos en redes haciendo divertidos bailes, los papás de Sasha y Milan aún no han pasado por la vicaría, algo que los fans de la pareja no descartan en un futuro. Pero una entrevista a Jairo Martínez, exmanager de la intérprete de Waka Waka, aclaró algunos pendientes alrededor de la pareja cuando conversó con un reportero del programa Suelta la sopa. "La Shakira que está con Gerard", dijo refiriéndose al futbolista español, "es la mejor Shakira que he visto. Tiene dos hijos preciosos, Sasha es un artista y Milan es más intelectual, más del piano… Yo creo que ambos tienen de Shakira todo, en mi opinión, yo a los dos los veo más de artistas que de deportistas", aseguró. Shakira, Gerard Piqué Credit: Facebook/Shakira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Piqué Credit: Alex Pantling/Getty Images También afirmó que los padres del deportista "adoran" a la cantante y que cuando alquien le pregunta su opinión acerca de cómo es Piqué, contesta: "cuando una persona saca lo mejor de ti, es porque es un excelente ser humano". Shakira Piqué Credit: Fotopress/Getty Images Y llegó la pregunta del millón, ¿se habla de boda en la casa de los papás de Sasha y Milan?, algo que Jairo Martínez negó, al contestar de forma tajante: "Ese tema nunca, por lo menos delante de mí, se ha tocado", afirmó sin dudarlo un segundo. Shakira Piqué Credit: Getty Images Joan Amengual / VIEWpress Recientemente la cantante y sus hijos fueron atacados por unos jabalíes mientras caminaba por un parque de la ciudad de Barcelona.

