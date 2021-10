¡Boda real en Atenas! Así fue el enlace del príncipe Philippos de Grecia y Nina Flohr La pareja se dio el 'Sí, acepto' en un enlace de ensueño en la catedral de la capital donde se casaron los que fueran reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado por la tarde se celebraba una de las bodas reales más esperadas del año, especialmente después de un encierro más largo de lo esperado tras la pandemia. El príncipe Philippos y Nina Flohr se daban el 'Sí, acepto' en la catedral de Atenas en una ceremonia propia de una casa real europea. El benjamín de los hijos de los Reyes Constantino de Grecia y Ana María, se casó a las cinco de la tarde con la hija del aviador y multimillonario suizo Thomas Flohr y su mujer, Katharina. La pareja eligió el templo religioso en el que sus tíos, los reyes eméritos de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, se casaron en 1962. Boda príncipe Philippos y Nina Flohr Boda príncipe Philippos y Nina Flohr | Credit: ©Elias Verdi/Alamy Live News Philippos de Grecia y Nina Flohr Philippos de Grecia y Nina Flohr | Credit: ©Elias Verdi/Alamy Live News La boda reunió a estrictamente a las personas más cercanas a la pareja debido al panorama sanitario que sigue patente en la actualidad. Para evitar aglomeraciones, solo 100 personas pudieron estar en el interior de la catedral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El resto de los invitados pudieron seguir el enlace a través de un circuito cerrado de televisión desde uno de los salones del hotel Grande Bretagne. Vestida en un impresionante modelo de Chanel, al igual que hizo en su boda civil, la novia sorprendió con un modelo clásico al que acompañó con la misma tiara que llevaron Marie-Chantal y Tatiana Blatnik, sus ahora cuñadas, préstamo de la Reina Ana María. Doña Sofía y la princesa Irene Doña Sofía y la princesa Irene | Credit: ©Elias Verdi/Alamy Live News Boda príncipe Philippos Boda del príncipe Philippos en Atenas | Credit: ©Elias Verdi/Alamy Live News Entre los invitados más allegados estuvieron Doña Sofía y la princesa Irene, además de su prima la infanta Elena, la princesa Benedicta y, por supuesto, todos los hermanos del novio. Como broche final a esta boda de película, los reyes de Grecia ofrecieron hoy domingo un almuerzo a todos los invitados a la boda en el Club Náutico de Atenas. ¡Qué vivan los novios!

