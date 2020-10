¿Se casa Vicente Fernández Jr.? El cantante mexicano asegura estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida al lado de su novia, Mariana González, y envía un contundente mensaje a sus detractores: "La relación es de dos". Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de sus tres divorcios, Vicente Fernández Jr. se considera un gran afortunado en el amor. Sobre todo ahora que asegura estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida al lado de su novia, Mariana González. “Me considero un bendecido en el amor. Siempre he estado al lado de grandes mujeres, como estoy ahorita con Mariana, y el ciclo que estoy viviendo ahorita es formidable”, asegura el cantante a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram/@vicentefdzjr9 No sólo porque a nivel emocional se siente correspondido, sino porque en lo profesional también está cumpliendo un reto con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Un beso a medias”, junto a El Bebeto y Majo Aguilar. “[Estoy] orgulloso y comprometido para estar dando lo mejor de mí. Creo que empezamos con el pie derecho, y ahora con la canción "Un beso a medias" eso nos compromete a seguir buscando proyectos que vayan superando al anterior”, explica el hijo mayor de la dinastía Fernández. Además, su disco titulado La oveja negra — el cual es un homenaje dedicado a su hermano, el también cantante Alejandro Fernández — es una grabación completamente de mariachi, donde el intérprete le canta al amor. “El amor es un estado magnífico en el que puede estar, tiene que estar el ser humano para poder dar y recibir”, expresa Vicente Fernández Jr. Image zoom Instagram/@vicentefdzjr9 Enamorado es justamente en el estado que se ha mostrado a través de sus redes sociales junto a su novia, algo que lo ha expuesto a algunas críticas en redes por su relación con la llamada Kim Kardashian mexicana. “La relación siempre es de dos personas; Mariana y yo estamos felices de la vida”, asegura él. ¿Boda a la vista? “Claro que tenemos pensado… más como en mi caso, en un momento como lo estoy viviendo yo, que ya estamos más de seis meses juntitos, día tras día", revela. "No hemos tenido ningún problema de nada, no hemos discutido por ninguna situación. Claro que es maravilloso y cuando estás así claro que quieres pasar a la siguiente etapa”.

Close Share options

Close View image ¿Se casa Vicente Fernández Jr.?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.