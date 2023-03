¡Así fue la espectacular boda de Lele Pons y Guaynaa en Miami! El paseo al altar, las ocurrencias de los invitados y el vals de la novia con su tío Chayanne, fueron algunos de los momentos más destacados del enlace. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ya están casados! Lele Pons y Guaynaa se convirtieron en marido y mujer este sábado en la ciudad de Miami bajo la atenta mirada de sus seres queridos. La ceremonia fue todo un derroche de felicidad, alegría y también de estrellas invitadas que no quisieron perderse la unión en matrimonio de sus colegas. Entre las celebridades que acompañaron a los novios, caben destacar, entre otros muchos, Anitta, Natti Natasha, Paris Hilton, Becky G, Camila Cabello, Sebastián Yatra y, por supuesto, su tío Chayanne. Precisamente junto al puertorriqueño la cantante vivió uno de los momentos más emotivos de la velada. Su famoso tema "Tiempo de vals" comenzó a sonar y tío y sobrina lo bailaron en la pista de lo más emocionados. Boda de Lele Pons y Guaynaa Boda de Lele Pons y Guaynaa | Credit: IG/Lele Pons Los recién casados se casaron en una ceremonia privada pero permitieron la entrada de celulares, lo que hizo que los videos del festejo y de algunos de sus momentos más destacados corrieran como la pólvora en redes. Desde la preparación de la novia antes de dar el 'Sí, acepto' y su paseo al altar, hasta las bromas y divertidas escenas de los novios con algunos de los invitados. La pareja eligió el tema "A thousand years", de Christina Perri para la entrega de la novia al futuro esposo. La romántica melodía fue interpretada en directo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una boda de cuento de hadas en la que no faltaron las lágrimas de emoción, sobre todo cuando algunos de los más allegados a la novia la vieron vestida en su espectacular traje. Las imágenes de ese momento en que las damas de honor, Chayanne y su esposa Marilina Maronesse descubrieron a Lele en su vestido se hicieron virales. Lele y Guaynaa protagonizaron la escena estrella de la noche con su primer baile como marido y mujer. Los tortolitos danzaron al compás de la balada "Me muero por besarte", del grupo La quinta estación. Un enlace por todo lo alto con alrededor de 300 invitados, una tarta de 10 pisos y una historia de amor con final feliz. Los enamorados se conocieron en 2019, pero no fue hasta un año después que la pareja solidificó su relación. Su noviazgo terminó en compromiso durante el festival de Tomorrowland en 2022, el pasado verano. El resto ya es historia. ¡Qué vivan los novios!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así fue la espectacular boda de Lele Pons y Guaynaa en Miami!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.