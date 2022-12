Fefi Oliveira y su pareja Steven Campos ¡se casan! La actriz e influencer venezolana y su pareja se dieron el 'sí, quiero' este jueves en una ceremonia cristiana en Miami. "Fuimos 300 personas celebrando el amor en un lugar soñado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fefi Fefi Oliveira y Steven Campos ¡se casan! | Credit: Domingo Cabrera @domingo_cabrera Fefi Oliveira siempre soñó con casarse "como una princesa de cuento de hadas", lo que tal vez no imaginaba es que conocería a su príncipe azul siendo tan solo una bebé. "Steven y yo tenemos una historia muy particular", cuenta la actriz venezolana a People en Español. "No tenía uso de razón cuando nos conocimos. Nos conocemos de toda la vida, tenemos fotos de bebés juntos y los mismos padrinos de bautizo. Toda la familia se conoce de toda la vida. Solo sé que nos enamoramos y que tengo la bendición de ser el amor de la vida del amor de mi vida". Tras varios años de noviazgo, Fefi y Steven Campos se dieron este jueves el 'sí, quiero' ante 300 invitados en Miami a través de "una ceremonia cristiana con un toque católico". "Fue para mí una bendición casarme en la ciudad donde tengo 10 años viviendo muchos sueños y metas importantes. Mis padres, mis 4 abuelos, mi hermana y mis tíos están aquí, así que no lo pensamos mucho y escogimos Miami de una", expresa la también influencer de 30 años. Fefi Fefi Oliveira y Steven Campos ¡se casan! | Credit: Domingo Cabrera @domingo_cabrera Tener a Dios con nosotros en cada segundo de este día era nuestra prioridad — Fefi Oliveira "Queríamos casarnos así, complaciéndonos a nosotros mismos y también a la familia cercana que nos ama mucho. Tener a Dios con nosotros en cada segundo de este día era nuestra prioridad", asevera Fefi, quien supera el millón de seguidores en la red social Instagram. Fefi Fefi Oliveira y Steven Campos se juran amor eterno ante Dios | Credit: Domingo Cabrera @domingo_cabrera La actriz lució en este día tan importante y especial un vestido de cuento de hadas diseñado por Ángel Sánchez. "Desde el primer día que nos vimos él estaba claro de lo que haría para mí. El diseño salió en una sentada porque me entendió perfectamente", explica. Fefi Steven Campos y Fefi Oliveira ¡ya son marido y mujer! | Credit: Domingo Cabrera @domingo_cabrera La ceremonia tuvo lugar en Sunset Cove, una iglesia ubicada en Key Biscayne, mientras que la cena y la fiesta transcurrieron en el Museo y los Jardines de Vizcaya. "Fuimos 300 personas celebrando el amor en un lugar soñado. Mi wedding planner Rafa Alvarado me ayudó a hacer de todas mis ideas una hermosa realidad de la mano de Aniska Creations, quien se encargó de la decoración". Fefi Fefi Oliveira y Steven Campos ¡se casan! | Credit: Domingo Cabrera @domingo_cabrera "Siempre soñé con casarme siendo una mujer independiente", asevera Fefi. "En mis sueños siempre ha estado mi familia. Construir una familia con bases estables siempre ha sido una prioridad". Steven siempre ha estado ahí para recordarme que mientras estemos juntos hasta lo imposible será posible de alcanzar — Fefi Oliveira Fefi Fefi Oliveira y Steven Campos ¡se besan! | Credit: Domingo Cabrera @domingo_cabrera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz define a su flamante esposo, de 30 años, como "un caballero, amoroso, emprendedor, valiente, estable, un hombre que toda la vida me ha apoyado en las altas y bajas". "Siempre ha estado ahí para recordarme que mientras estemos juntos hasta lo imposible será posible de alcanzar. Él es quien le da el balance a esta loquita que vive soñando en alcanzar más y más". Fefi Steven Campos y Fefi Oliveira ¡ya son marido y mujer! | Credit: Domingo Cabrera @domingo_cabrera Este jueves, la bella pareja comenzó a escribir un nuevo y emocionante capítulo en sus vidas. Uno en el que el amor, el respeto y la complicidad guiarán siempre sus pasos. ¡Muchas felicidades!

