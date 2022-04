¡Boda de Kourtney Kardashian con Travis Barker es falsa! La estrella de telerrealidad Kourtney Kardashian anunció por todo lo alto que había contraído matrimonio con el baterista en una íntima ceremonia en Las Vegas. ¿No fue verdad? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kourtney Kardashian sorprendió al mundo al anunciar con bombos y platillos que en un repentino acto influenciado por un poco de tequila, había contraído matrimonio con Travis Barker en Las Vegas, NV, luego de caminar juntos la alfombra roja de los premios Grammy, el pasado domingo. No fue nada planeado. Su familia no estuvo físicamente presente, pero la mayor del clan Kardashian dio el "sí" frente al ya tradicional Elvis Presley, en una capilla de la capital del pecado. Su hermana Khloé Kardashian presenció la ceremonia a través de una llamada virtual, mientras que Kim dormía y no fue hasta la mañana siguiente que se enteró de la noticia. "Lo puso en el grupo de chat. Como, 'Oh, hola chicos, por cierto…anoche me casé'. Y me desperté con un millón de [mensajes] de texto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kourtney Kardashian y Travis Barker Las Vegas wedding Kourtney Kardashian y Travis Barker | Credit: Kourtney Kardashian/Instagram Aunque todo parecía real, la pareja del momento omitió un pequeño detalle que impide que el matrimonio sea legalmente verdadero. Kourtney y Travis no pudieron obtener una licencia de matrimonio para legalizar su unión. A pesar de ello, la ex de Scott Disick defiende la ceremonia y no desea que la llamen una boda falsa. "¡No se llama 'casada falsamente'!", exclamó Kourtney al presentador Jimmy Kimmel, quien bromeó sobre la ceremonia durante su programa en vivo. "No había manera de obtener una licencia matrimonial a esa hora". Kourtney Kardashian Travis Barker wedding Kourtney Kardashian y Travis Barker | Credit: Kourtney Kardashian/Instagram La supuesta boda se llevó a cabo alrededor de las 2 de la mañana y según Kourtney, la oficina para realizar el trámite ya había cerrado, contrario a que pensaba que nada cierra en Las Vegas. "Eso pensaba. Dije, ¿nos están mintiendo? Preguntamos cinco veces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer esto posible?", explicó la ilusionada novia. "Eran las 2 a.m. y nos dijeron, 'abren a las 8 de la mañana'". Por eso decidió llevar a cabo la ceremonia con un Elvis Presley como testigo. "Lo hicimos de todas maneras. Es lo que está en el corazón", aseguró. Kourtney Kardashian y Travis Barker Las Vegas Wedding Kourtney Kardashian y Travis Barker | Credit: Kourtney Kardashian/Instagram Una fuente cercana a la pareja confirmó a People que fue una celebración de último minuto, que no fue planeada y que tanto Travis como Kourtney estaban sumamente emocionados. No obstante, la ceremonia en Las Vegas no sustituye a la fiesta que están planeando, donde se espera que su familia entera esté presente. "Están planeando una boda pequeña para este año. Esta fue una de práctica divertida". La pareja, que por años habían mantenido una simple amistad, dio a conocer su relación en enero del 2021, y en octubre se comprometió frente a una playa en California.

