¡Boda de la hija de Alejandro Fernández en Guadalajara rodeada de fuertes críticas! Así fue la llegada a la iglesia de Camilla Fernández del brazo de su padre, entre fuertes críticas por hacerlo sin cubrebocas y por celebrar el enlace rodeados de gente en plena pandemia del coronavirus. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los rumores surgidos estos días atrás resultaron ciertos, y hoy comenzaron a circular por sorpresa infinidad de videos de la boda de Camilla Fernández, nieta e hija de dos grandes leyendas internacionales de la música mexicana: Vicente y Alejandro Fernández. Del brazo del intérprete de Si Tú Supieras, la novia entró en la iglesia para contraer matrimonio con su novio Francisco Barba después de tan solo nueves meses de relación. Mientras que el novio llegó a caballo, la feliz novia y su papá descendieron de un auto sin llevar cubrebocas, algo que la gente no tardó en criticar. Mientras que muchas personas celebraron el enlace, se alegraron por ellos y comentaron lo linda que iba la novia, otros se rasgaron las vestiduras ante la celebración de una boda en plena pandemia del coronavirus. “Qué gente tan irresponsable, estamos pasando una situación de contingencia y ellos sin cubrebocas”, escribió alguien bajo el video compartido por Suelta la Sopa. “Reporteros, ahí les encargo su sana distancia, recuerden el Covid-19”, señaló alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de atravesar el tumulto de cámaras que les esperaban a la puerta de la iglesia, un nuevo video mostró como efectivamente Alejandro Fernández sí entró en la iglesia ataviado con su mascarilla y cómo la mayoría de los familiares y amigos asistentes también las llevaban puestas. Los novios se conocieron hace menos de un año en una cita a ciegas organizada por sus amigos y así describió Camilla, a sus 22 años de edad, su relación de novios en el programa Ventaneando: “Es la primera relación seria que tengo”, confesó. “Es muy bonita, muy honesta, jamás me había tocado sentir algo tan lindo”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image ¡Boda de la hija de Alejandro Fernández en Guadalajara rodeada de fuertes críticas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.