Exclusiva: Todo sobre la boda de Giovanni Scutaro y Rubén Pérez Parra Tras cinco años de relación sentimental, Giovanni Scutaro y Rubén Pérez Parra llegaron al altar y te damos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con "35 años de carrera profesional ininterrumpida" Giovanni Scutaro, ha vestido a diversos jefes de estado y a reinas de belleza, debido a que durante 27 años ha trabajado en la Organización Miss Venezuela. Pese a todos sus éxitos en la alta costura, no ocurría lo mismo con su vida personal y tras una decepción amorosa que lo había hecho considerar no tener más parejas sentimentales, la vida lo sorprendió y apareció Rubén Pérez Parra. "Llega a mi vida después de una relación terrible que tuve. Después de dos años había decidido quedarme solo 'no quiere saber de nada ni de nadie'. Y empezó a escribirme por Instagram una persona que decía que le gustaba mi perrita, Renata", relató People en Español. "Así estuvimos saludándonos, hablándonos y contándonos nuestras cosas, que hacíamos y no, durante cuatro meses. En esa época, yo estaba viviendo en Estados Unidos y él vivía en Madrid porque estaba haciendo un postgrado de rinoplastia. Hasta el punto que me dice '¿cuándo vienes a España, a Madrid y nos conocemos?'. Le digo 'casualmente voy una vez al año a la feria en París y Milán, y puedo bajar a Madrid'", continuó. "Cuando nos vimos, nos dimos cuenta que esto era para mucho más que una simple vista y conocernos. Realmente, cuando empezamos a tratarnos más en persona, descubro que es mi alma gemela tal cual". Así, el flechazo llegó y con ello la unión de sus vidas en matrimonio. "Ya tenemos cinco años de relación y decidimos que nos casaríamos en Madrid este 27 de abril", mencionó. "Rubén es un alma vieja, es una persona muy formal a pesar de sus 38 años, y me dijo 'quiero que nos casemos'. Le dije 'si es tu deseo, perfecto'. Decidimos mutuamente dónde, cómo y en qué momento hacerlo". Boda Giovanni Scutaro Credit: Foto: @rosipolli; Management: @luisluyando SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los enamorados se casaron en el hotel boutique Santo Mauro, en Madrid. Para este momento, los novios utilizaron un frac levita en tonos negros, con pantalón en el mismo tono con rayas grises y chaleco nude cruzado. Como también tuvieron un almuerzo para 40 invitados, usaron un esmoquin blanco con pantalón negro. El lugar estuvo decorado con hortensias y rosas blancas, todo confeccionado por el propio Scutaro. La música estuvo a cargo de la Sinfónica de Venezuela con un grupo de chelistas, violines y cuatro cantantes. Como abrebocas ofrecieron caviar, salmón, paté. También hubo cordero, diversos postres y el pastel de boda. Para cada tipo de comida se sirvió un tipo distinto de bebida. Boda Giovanni Scutaro Credit: Foto: @rosipolli; Management: @luisluyando Los anillos fueron de Cartier de París. "Son muy simples, muy sencillos, con el nombre de nosotros", confesó. Boda Giovanni Scutaro Credit: Foto: @rosipolli; Management: @luisluyando El diseñador no puede ocultar la emoción de haber encontrado a la persona de su vida. "Rubén es un muchacho súper talentoso, brillante. Debo tener al lado a un persona brillante porque lo que me gusta es admirar a la persona", confesó. "Es trabajador, muy querido, muy dedicado a su pareja. Como tiene continuamente presentaciones internacionales, el acuerdo de él conmigo fue 'evento que tenga, te vienes conmigo, no quiero viajar solo sin ti'. Y eso no te lo dice todo el mundo. Es una persona sumamente especial. Ahora, lo que uno busca es una persona que te dé paz, tranquilidad y él me da todo eso. Sentirme cómodo, querido". "Persona que no te hable de tu familia no sirve para una relación en pareja", Giovanni Scutaro Boda Giovanni Scutaro Credit: Foto: @rosipolli; Management: @luisluyando Giovanni Scutaro está convencido que las almas gemelas existen y él ya encontró a la suya en Rubén Pérez Parra por ello califica su relación de "amor eterno". "El consejo que le doy a toda la gente que en el mundo gay quieran casarse, sepa elegir a la persona idónea. Aprendí que cuando tienes una relación, debes buscarte una persona que tenga familia, que la ame. Persona que no te hable de tu familia no sirve para una relación en pareja", expresó. Boda Giovanni Scutaro Credit: Foto: @rosipolli; Management: @luisluyando "Que tenga principios, valores. Bajo ese formado logramos muchas cosas juntos. Logramos el respeto de la sociedad. Algunos nos ven como extraterrestres, como gente anormal, pero no", dijo. "Eso lo hemos podido demostrar; ser brillantes y prósperos en lo que hacemos. Ser personas consecuentes con la amistad, con lo amigos".

