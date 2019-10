La boda de Carmen Villalobos ¡parte 2! La fiesta continuó a lo grande el día después del enlace con todos los invitados ¡Parece que sigue la fiesta para la actriz y su marido Sebastián Caicedo! La pareja volvió a salir de parranda con los invitados el día después de su boda y mira la que se armó. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si creíamos que la boda del año se había acabado, ¡estábamos muy equivocados! Después de tirar la casa por la ventana en una ceremonia de ensueño, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo nos han sorprendido con otra parranda con los invitados. Comida, bebida, bailes sensuales y mucho más fue lo que ocurrió justo el día después de la espectacular fiesta que tuvieron en Cartagena de Indias. En esta boda, Parte 2, los asistentes dejaron los vestidos de gala, se pusieron cómodos y lo dieron absolutamente todo una vez más. En primera plana vimos desatada a la actriz y gran amiga Fernanda Castillo que se dejó los pies, la piel y el corazón en la pista junto a otro invitado. Pero no fue la única. A pesar de no haber dormido en toda la noche, la energía de los allí presentes traspasa la pantalla. Los propios novios volvieron a derrochar poderío y ganas de pasarlo bien en este segundo día de celebración donde Carmen lucía bellísima en este conjunto caribeño floreado de dos piezas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fiesta post boda fue un despliegue de diversión y risas a juzgar por las imágenes de sus protagonistas. Las ganas de pasarlo bien y hacer de este fin de semana uno inolvidable se cumplieron a rajatabla. Este domingo los invitados partían para sus destinos con el mejor sabor de boca, el amor de los recién casados y varias fiestas por todo lo alto que sin duda quedarán grabadas por siempre en los corazones de todos. Un domingo dedicado más a descansar y a agradecer a todos a través de sus redes por haberles acompañados en este bonito día que, aunque pareció un sueño, fue una preciosa realidad. ¡Felicidades de nuevo parejita! Advertisement EDIT POST

