Cansada del encierro durante la pandemia, Alix Aspe decidió tener una cita a ciegas con un empresario en noviembre 2020. "Me dijo mi amiga: 'Viene un galán alto', y le dije que me lo presentara", recuerda con una carcajada Aspe, quien al instante que vio a Diego Betanzo quedó flechada. "Fue un clic instantáneo, enseguida le dije a mis amigas que con él me iba casa. Ellas pensaban que la pandemia me tenía mal".

La pandemia mundial no fue lo que enloqueció a Aspe hasta el punto de decidir tener una relación a distancia por más de dos años. "[Diego] es la persona más buena, es una persona superespiritual, trabajada. He aprendido que no todo es trabajo; Diego disfruta muchísimo, es muy honesto, es cuadrado y analítico, extremadamente organizado", confiesa la mexicana de 32 años quien unió su vida a la del financiero mexicano de 38 en julio del 2022. "Me dio el anillo el 4 de junio del año pasado y nos casamos por lo civil". Y agrega:"Desde septiembre entramos con todo y empezamos hablar [de hacer otra boda]".

Una con más de 200 invitados que se llevó a cabo este fin de semana en el mágico Museo de la Bola en Ciudad de México. "Después de la boda civil recibimos tanto amor que valía la pena celebrar el milagro de habernos conocido con toda la gente que queremos", expone la copresentadora de La mesa caliente. "No somos mucho de gastar y preferíamos comprar un departamento, pero nos fuimos envolviendo de la emoción y poco a poco empezamos a formar nuestra boda de ensueño".

Una celebración llena de grandes esperanzas y queridos amigos. "Fue como estar en la película de Great Expectations, ese fue nuestro tema. Toda la decoración estuvo basada en un jardín y velas. Fue muy romántico pero no cursi", cuenta emocionada Aspe, quien lució un vestido del diseñador dominicano Luis Dominguez. "Fue un vestido ajustado; pude bailar, hasta pude perrear", bromea. "Tuvimos unas velas flotantes en el techo, hicimos arreglos diferentes, las mesas fueron cuadradas, circulares, todo fue muy original. Se vio muy lindo".

Más inolvidable fue el momento en que la novia caminó del brazo de su padre bajo las coplas de la canción de los Beatles "Here Comes the Sun" y vio al hombre alto que la enamoró. "[Diego] estaba con una sonrisa de oreja a oreja", cuenta emocionada Aspe, quien junto a su esposo decidió que la ceremonia fuera un celebración precedida por su guía espiritual. "No fue por la iglesia. Creamos una ceremonia padrísima de cómo las coincidencias son perfectas. Fue una ceremonia de luz. Se basó en las personas que nos dieron a luz, que son nuestras mamás. En vez de lecturas, nuestras hermanas nos dieron unas palabras y escribimos nuestros votos. Fue algo muy especial".

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

En sí, la pareja gozó a lo grande junto a sus familiares y amigos más cercanos. "Fueron 50 parejas de [parte] de cada uno, fueron mis amigas de México y claro que fue mucha gente de Telemundo: mis compañeras de La mesa caliente, ellas me ayudaron con mis nervios, fueron Jessica Carrillo, Quique Usales, Reading [Pantaleón], Ana Jurka, fueron toda la gente con la que trabajo todos los días", cuenta. "La verdad, estuve muy emocionada, muy ilusionada. Soñé ese día desde que era muy chiquita y ahora recibí ese regalo junto a Diego".

De esa unión sacada de un cuento de hadas, Aspe habló y compartió imágenes en exclusiva con People en Español. ¡Vivan los novios!

"Soñé ese día desde que era muy chiquita y ahora recibí ese regalo junto a Diego" — alix aspe

¿Desde cuándo organizaron la boda?

La verdad estuve muy emocionada, muy ilusionada. Soñé ese día desde que era muy chiquita y ahora recibí ese regalo junto a Diego. La verdad por la pandemia todo se hizo por video. Diego me sorprendió para bien, fue un esposo metido en la planeación y la organización. Estuvo desde el día uno. Estaba en la llamada [para elegir] desde las flores, el banquete, el maquillista. Y [a] mi mamá y mi suegra las incluimos. Ellas tomaron decisiones también para que sintieran que fue la fiesta de todos.

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

Diego me dio el anillo el 4 de junio del año pasado y nos casamos por lo civil en julio. Desde septiembre entramos con todo y empezamos hablar [de hacer otra boda]. Hablamos con diferentes proveedores y elegimos a Pau Cortina de Creando historias.

"Diego me sorprendió para bien, fue un esposo metido en la planeación y la organización. Estuvo desde el día uno. Estaba en la llamada [para elegir] desde las flores, el banquete, el maquillista" — alix aspe

¿Cómo fue que eligieron el lugar?

Nos enamoró del Museo de la Bola porque tiene un jardín divino y es una joya en medio de la Ciudad de México. Fue como estar en la película de Great Expectations, ese fue nuestro tema. Toda la decoración estuvo basada en un jardín y velas. Fue muy romántico pero no cursi. Polen es una empresa mexicana que hace decoraciones [increíbles] y las hicieron [para la boda]. Tuvimos unas velas flotantes en el techo, hicimos arreglos diferentes, las mesas son cuadradas, circulares, todo fue muy original. Se vio muy lindo, y el museo es un casco antiguo.

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

Invitamos a 200 y llegaron 230, fue una boda grande. Fueron 50 parejas de cada uno. Fueron mis amigas de México y claro que fueron mucha gente de Telemundo: mis compañeras de La mesa caliente, ellas me ayudaron con mis nervios, fueron Jessica Carrillo, Quique Usales, Reading [Pantaleón], Ana Jurka. Fueron toda la gente con la que trabajo todos los días.

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

"Fue como estar en la película de Great Expectations. Toda la decoración estuvo basada en un jardín y velas. Fue muy romántico pero no cursi" — alix aspe

Tu vestido, comparte los detalles del vestido.

Fue hecho completamente a la medida [por] el diseñador dominicano Luis Dominguez. Desde el principio estuvo muy ilusionado con la boda. Fue un vestido que me define a la perfección, fue un vestido sencillo pero también tuvo la parte del show, la parte de la televisión. Fue un vestido ajustado y le di al reto boda y a la dieta para que luciera divino. Me sentí cómoda [en él], pude bailar, hasta pude perrear con el vestido. Solo quise tener un vestido, estuve tan enamorada del vestido pero no quería que perdiera el foco.

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

¿Qué te hizo darle el sí a Diego?

Llevamos dos años y medio juntos, fue un amor de pandemia. Nos conocimos en Miami, estuvimos encerrados durante meses y un amigo lo invitó a Miami. La novia del amigo vive [en Miami] y me dijo mi amiga: 'Viene un galán alto', y le dije que me lo presentara. Mi plan con él era [para verenos un] sábado y lo conocí un día antes en un evento de Karina Banda y de ahí fuimos inseparables, fue un clic instantáneo. Es la persona más buena. Y enseguida le dije a mis amigas que con él me iba casar. Ellas pensaban que la pandemia me tenía mal.

Ha sido un proceso padrísimo de larga distancia, de mucha confianza. Ya avanzada la relación Diego se queda tres meses en Miami, y eso nos hizo ver que queríamos estar juntos y no todo tiene que ser de la manera tradicional. Hay situaciones que nos funcionan bien, él respeta mis sueños y mi carrera y yo respeto su carrera y sus sueños —y siempre valió la pena el sacrificio [de la distancia].

"Ha sido un proceso padrísimo de larga distancia, de mucha confianza. Queríamos estar juntos y no todo tiene que ser de la manera tradicional" — Alix aspe

Después de casarse por el civil, ¿qué fue lo que los hizo realizar esta boda espiritual?

Después de la boda civil recibimos tanto amor que valía la pena celebrar el milagro de habernos conocido con toda la gente que queremos. No somos mucho de gastar y preferíamos comprar un departamento, pero nos fuimos envolviendo de la emoción y poco a poco empezamos a formar nuestra boda de ensueño.

Pasamos por todo tipo de bodas. Pensamos una boda en España, luego que en la playa, luego que en Mérida y acabamos en la Ciudad de México. Creímos que nos merecíamos tener una boda rodeados de la gente que nos quiere para celebrarlo.

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

¿Cómo fue el momento en el que lo viste esperándote en el altar?

Fue maravilloso. Toda la música que elegimos fue música moderna. Entré con la canción "Here Comes the Sun" de los Beatles. [Diego] estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Nuestra ceremonia fue una ceremonia espiritual, no fue por la iglesia. Creamos una ceremonia padrísima de cómo las coincidencias son perfectas.

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

Fue una ceremonia de luz. Se basó en las personas que nos dieron a luz, que son nuestras mamás. En vez de lecturas, nuestras hermanas nos dieron unas palabras y escribimos nuestros votos. Fue algo muy especial.

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

[La ceremonia la hizo] una mujer que hace ceremonias espirituales en México, llegó mucho al corazón. Nos hizo sentir cosas maravillosas. Ella nos ha dado diferentes terapias, nos conoce muy bien y habló de todo lo que ha percibido de Diego y de mí.

"Fue una ceremonia de luz. Se basó en las personas que nos dieron a luz, que son nuestras mamás. En vez de lecturas, nuestras hermanas nos dieron unas palabras y escribimos nuestros votos. Fue algo muy especial" — alix aspe

¿A qué se dedica Diego?

Es empresario, financiero y ahora le encanta las cosas del show (risas).

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

¿Después de esta boda vivirán juntos?

Diego se [va] para Miami y regresa a México por cuestiones de trabajo, pero nuestra base será en Miami.

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

¿Qué has aprendido de Diego?

Es una persona superespiritual, trabajada. He aprendido que no todo es trabajo. Diego disfruta muchísimo, es muy honesto, es cuadrado y analítico, extremadamente organizado, pero detrás de esa rigidez es la persona más empática, dulce. Él escucha el doble de lo que habla y yo soy al revés. Nos complementamos superbien. Como todo hay roces —él es tan ordenado y yo tan desordenada— pero nos complementamos muy bien. La canción que bailamos [en la boda fue] "Just The Way You Are".

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

¿Qué te dice tu familia?

Mi mamá fue la más feliz, fue su evento. Ella fue bridezilla. Mi madre fue Miss México y le encanta todo el tema de faranduleo. Ella vive en Tequisquiapan [en el centro de México], es la persona más honesta y directa y ella gozó.

Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba

"Diego es muy honesto, es cuadrado y analítico, extremadamente organizado, pero detrás de esa rigidez es la persona más empática, dulce. Él escucha el doble de lo que habla y yo soy al revés. Nos complementamos superbien" — alix aspe

¿Bebés a la vista?