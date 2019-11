¿Boda a la vista para Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz? La modelo mexicana Tania Ruiz confiesa que está lista para llegar al altar con el expresidente de México Enrique Peña Nieto. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El romance entre la modelo Tania Ruiz Eichelmanny el expresidente de México Enrique Peña Nieto va viento en popa, hasta el punto de que la pareja podría llegar al altar. Por lo menos, eso es lo que le gustaría a la joven rubia, que confesó estar más que lista para el matrimonio. Esa declaración va en contra de todo lo que la rubia había pensado sobre su vida en pareja, ya que asegura que hasta ahora no había estado segura de casarse. "Nunca me había querido casar porque nunca he estado 100 por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces", dijo la joven a la revista ¡Hola! México. Esta confesión llega tan solo meses después de que la modelo confirmara su noviazgo con el exmandatario mexicano con una fotografía en sus redes sociales. "A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, fue la que despertaste en mí", escribió la joven de 32 años junto a la imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images; Eyepix/NurPhoto via Getty Images Los rumores de una posible relación entre la modelo y el político se desataron luego de haber sido captados compartiendo románticos paseos por España a principios de este año. En febrero, la ex primera dama Angélica Rivera anunció su separación del mandatario, con quien fue vista públicamente por última vez a finales de enero. "Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional", escribió en sus redes sociales la actriz. "Lamento esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos". Por su parte, al concluir legalmente la relación, Peña Nieto agradeció a la actriz por permanecer 9 años a su lado. "Deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo", escribió el exmandatario en sus redes sociales. ¿Estará listo para otra boda? Advertisement

