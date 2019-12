¡Boda a la vista! ¡Odalys Ramírez y Pato Borghetti se comprometen! Durante una simpática fiesta de cumpleaños, el actor argentino sorprendió a la conductora mexicana y le pidió matrimonio. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La tarde del domingo, la preciosa pareja conformada por la conductora Odalys Ramírez y el actor argentino Patricio Borghetti ¡sorprendieron a sus seguidores en las redes con la grata noticia de su compromiso! “¡Dije que sí!”, anunciaba feliz en Instagram la bellísima presentadora con el hashtag “la familia es lo primero”. La mamá de Gia y Rocco le daba el sí al papá de sus pequeños después de años de relación y convivencia, con un enamorado beso. “¿Esto significa que sí, no?”, bromeaba el simpático actor, mientras que los hijos de la pareja y Santino, el primer hijo de Pato fruto de su anterior relación con Grettel Valdez, y la pequeña Gia los miraban embelesados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN “¡Dijo que sí!”, exclamaba Patricio a su vez en las redes. Y con su simpatía habitual, añadió “Odalys de Borghetti” al final del texto. Odalys y Pato son una de las parejas más queridas en el mundo del entretenimiento y gozan de una gran popularidad en México, donde ambos triunfan en sus respectivas profesiones. Image zoom Después del flechazo, esto es lo que a Odalys le enamora más de su futuro marido: “Que es súper buena persona. También su familia son todos muy buenas personas, gente de la que no queda tanta en el mundo. Es la mejor familia que podría haber soñado para mis hijos”, aseguraba poco tiempo antes de que naciera su primera hija. Image zoom “Me encanta su fuerza”, aseguraba a su vez Pato. “Me di cuenta rápido de su inteligencia por el sentido del humor que tiene. Hasta que la conocí a ella, siempre era yo el que hacía reír a todo el mundo. Amo el corazón que tiene”. ¡Felicidades, pareja! Les deseamos muchos años más juntos y muy felices. ¡Que viva el amor! Advertisement

