Bobby Larios une fuerzas con Cristian Suárez, el ex de Laura Bozzo: "Abrimos la cajita de Pandora para que la gente pueda expresarse" Bobby Larios crea "Historias realescon artistas reales", programa de radio en el que aristas como Cristian Suárez, el ex de Laura Bozzo han podido contar su verdad. Bobby Larios crea Historias reales con artistas reales, en donde cada miércoles a las 9 de la noche, el mexicano tendrá invitados especiales que compartirán sus experiencias de vida. ¿Qué es lo que tiene de especial este programa de radio? El actor contó en exclusiva por qué decidió hacer este programa y por qué Cristian Suárez, el ex de Laura Bozzo, se ha convertido en uno de sus cómplices y sus mejores amigos. ¿Por qué decides hacer este programa de radio? Soy el conductor, productor y escritor del programa. A veces a los actores se nos va acabando el reflector, sobretodo aquí en Miami en donde no hay mucho qué escoger. Tengo 22 años de carrera gracias a Dios. Y le decía mi esposa que tenía ganas de hacer radio y me puse a escribir este programa, la verdad de mi verdad. Image zoom Hubo un escándalo público de más de diez años y nunca me dejaron hablar una verdad. Siempre estaban a favor de otras personas. Y al ver otros compañeros que no tienen trabajo y otros actores y artistas que han sido abusados, [pues] creo este proyecto [los ayuda] para que la gente venga conmigo y que mis compañeros actores y actrices, deportistas, chefs hablen. ¿Qué tiene que ver Cristian Suárez en todo esto? Uno de los primeros que alzó la mano fue Cristian Suárez -ex de Laura Bozzo-, se me hizo muy atractivo. Y nos empezamos a llevar, nos entendíamos [por] lo que habíamos pasado. Él abrió su corazón, le dimos la oportunidad de contar su verdad. Yo hice este programa no en un modo de chisme, si no en un modo de que abran su corazón. Image zoom ¿Darles voz a tus compañeros es una catarsis para ti? Cuento mi historia tal y como es, abrimos la cajita de Pandora para que la gente pueda expresarse. Ahora haré un stand-up Comedy con Cristian y se llama Amigos en común y hablamos de las cosas que hemos pasado los dos. Estoy muy agradecido por toda la gente.

