Bobby Larios revela que su relación su Niurka Marcos al inicio era ficticia Tras años de silencio, Bobby Larios da a conocer lo que hubo detrás de su romance con Niurka Marcos y todo lo que sufrió a causa de esto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos años, el romance que mantuvieron Niurka Marcos y Bobby Larios fue muy polémico, debido a que, en aquel entonces, la vedette estaba casada con Juan Osorio y fue el motivo del debacle entre el matrimonio. Sin embargo, hasta ahora se descubre que nunca hubo una infidelidad de parte de la también bailarina hacia su entonces esposo, según reveló el propio actor. "Cuando estábamos en Veracruz [grabando una la telenovela Velo de novia], en el hotel las habitaciones las usan como camerinos, pasamos a maquillaje y Niurka estaba ahí. No teníamos nada, sólo era besos de novela", relató Larios al programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). "Había un televisor, nos estaban maquillando y de repente Andrea Legarreta, estaban en Hoy, dicen que iban a cortar la transmisión porque iban a ir al aeropuerto y que Juan Osorio tenía algo que decir". El intérprete de David Barros en el melodrama Valeria, explicó que el romance fue creado por el propio Juan Osorio. "Sale él todo despeinado enfrente de las cámaras y él dijo que Niurka tenía un amante y que era Bobby Larios. Yo no tenía nada que ver con ella, ella estaba sentada, me volteó a ver y me dice: '¿Aguantas?' Y le dije que 'sí' y me agarró de la mano porque lo que había hecho él no se vale", dio a conocer. Bobby Larios y Niurka Marcos en Premios Juventud Credit: Rodrigo Varela/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahí, [Niurka] empezó a hacer como si tuviéramos una relación. Fue fingido en el principio, no sé cuantos meses, no teníamos intimidad, pero teníamos que estar juntos", agregó. "A Niurka le deseo lo mejor porque en su momento me enamoré de ella y llegó el proceso de entendernos, porque era un monstruo encima de nosotros, tanta prensa". Juan Osorio Juan Osorio | Credit: Juan Osorio Bobby Larios con lágrimas en los ojos reveló que Juan Osorio le truncó la carrera, le dio malos tratos y fue el causante de su veto televisivo; todo por un romance que el propio productor creó.

