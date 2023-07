Bobby Larios reacciona a señalamiento de ser el verdadero padre de Emilio Osorio Tras surgir el rumor de que Bobby Larios es el verdadero padre de Emilio Osorio, el actor ha decidido enfrentar esta situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Osorio, Emilio Osorio y Bobby Larios Juan Osorio, Emilio Osorio y Bobby Larios | Credit: Mezcalent x 3 Hace unos días, José Manuel Figueroa puso en duda la paternidad del hijo menor de Niurka Marcos, Emilio, quien fue producto de su matrimonio con Juan Osorio; así, sugirió que Bobby Larios era el progenitor, pese a que el productor ha repetido en diversas ocasiones que el joven es su hijo, la controversia al respecto ha seguido presente. Ante ello, Larios rompió el silencio y no dudó en hablar sobre este tema y terminar con las especulaciones de una vez por todas. "Sabemos perfectamente bien que no es hijo mío", aclaró al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Emilio cuando llegó a mi vida tenía dos años. Él me veía y me abraza de los pies, y corría. Lo veía y le hacía [cariños] en su cabecita, chiquito. Al actor le preocupa lo que ocurre con los hijos en situaciones cómo estas y no le parece que sea lo adecuado; además, también cerró el tema con Juan Osorio, a quien en su momento se le señaló de haberle quitado trabajo. "He pensado siempre que, a veces, los niños se llevan la peor parte. En este caso es difícil para él, pienso", confesó. "Lo qué pasó ya pasó. Tampoco lo voy a culpar a [Juan Osorio] por mucha cosas. Cada quien carga con sus propios fantasmas. Perdoné, hace tiempo, a mucha gente, me perdoné a mí mismo". Emilio Osorio y Niurka Marcos Credit: Instagram / Niurka Marcos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bobby Larios también habló que la batalla que llevó a cabo contra el cáncer de próstata, de cuál está completamente recuperado. "Pase por el cáncer hacer dos años y es una cosa que te derrumba, que no sabes. A veces piensas 'a mí nunca me va a pasar', pero si te pasa. Para mí fue una cosa devastadora, que no sabía ni para dónde [seguir]", comentó. "No me dieron quimio, me dieron la radioterapia, que fueron casi dos meses de estar diario, porque era un cáncer localizado que me ayudó a eliminarlo. Cada dos años me estoy checando".

