Así se enteró Bobby Larios que tenía cáncer "Yo amo mi vida, yo no quiero perderla en un momento", aseguró entre lágrimas el ex de Niurka Marcos, quien padece de cáncer en la próstata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bobby Larios, exmarido de Niurka Marcos, ha revelado que desde hace meses sostiene una lucha en privado contra el cáncer de próstata. Entre lágrimas, el actor —quien actualmente participa junto con la hija de la vedette cubana en el reality mexicano Inseparables, amor al límite— reveló su lucha contra el mal y explicó la manera en que descubrió que estaba enfermo. "Yo le decía a mi esposa: 'ya no vuelvo a tomar", contó el padre de un niñito al programa Hoy Día (Telemundo) quien asegura que comenzó a sentir malestares y fuertes dolores, pero que primero se los atribuyó al alcohol. "No podía hacer ni del uno ni del dos", contó al programa De primera mano (Imagen). "Me hicieron 12 biopsias. A la número nueve ahí brinca el punto negro, ahí se dan cuenta que era cáncer" . Larios explicó que junto con sus médicos decidió someterse a radiaciones y que lleva seis semanas de tratamiento desde que se le descubriera el mal, hace cuatro meses. Bobby Larios contando entre lágrimas su lucha contra el cáncer en el programa televisivo De primera mano, en México: Bobby Larios Credit: YouTube/Imagen Entretenimiento "Yo amo mi vida, yo no quiero perderla en un momento", dijo entre lágrimas Larios, quien actualmente está casado con la venezolana Evelyn Unpierrez, con quien tiene un hijo. bobby larios con su actual esposa evelyn unpierrez Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre el diagnóstico Larios asegura que fue algo demoledor y lo peor, que es un mal que ha azotado con fuerza a su familia. "Me sentí derrumbado. Yo vengo de una familia con cáncer. Mi hermana murió de cáncer de mama y mi papá de cáncer pulmonar. El escuchar esa palabra obviamente me dio para abajo", aseguró a Hoy Día. Por ahora, el actor aguardará un plazo de dos meses para someterse a nuevos exámenes y determinar su condición. "Para mí es como si se fue el cáncer", exclamó a De primera mano, "pero hay que volver a hacer el examen de sangre. ¡Le deseamos una pronta recuperación!

