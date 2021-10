Bobby Larios habla del cáncer del próstata que padece El diagnóstico de cáncer movió por completo a Bobby Larios; ahora cuenta su experiencia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Bobby Larios fue diagnosticado con cáncer de próstata; ahora, relata cómo fue que descubrió que padecía esta enfermedad. "Me empecé a sentir raro internamente. De repente, me dolía la parte baja, pensé que eran los riñones. En las noches era más continuo el dolor. A veces, eran muy constantes las idas al baño; cuando iba al baño era como si fuera un tubo y tenía que pasar el agua, la orina, y había como algo que chocaba y era un dolor fuerte. Se me empezó a inflamar el estómago bajo, me dolieron los generales", explicó Larios al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Me hicieron doce biopsias, que son doce etiquetas diferentes, para poder saber dónde se encontraba la parte afectada". El actor asegura que, si bien, se pudo encontrar su afección en una etapa temprana, eso no le quitó la angustia que representaba un diagnóstico de esta naturaleza y le costó mucho aceptarlo. "Me dice [el doctor] tiene cáncer de próstata. Como he dicho, sea el cáncer que sea es cáncer", relató. "Era una angustia; me puse a llorar". Bobby Larios SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, el también bailarín se sometió a un procedimiento de seis semanas de radiación que le aseguró el médico, era la mejor forma de combatirla por completo. Antes de someterse al tratamiento correspondiente, tuvo que contarle a su madre, hijo y hermanos lo que le sucedía. Pese a su preocupación, Bobby Larios se ha mantenido positivo y continúa llevando a cabo el procedimiento para erradicar por completo el cáncer. "Este tipo de enfermedades, que es un veneno, y si no lo combatimos en un principio es mortal", mencionó. "No perder la fe jamás, nada. Y seguir adelante con las cosas positivas".

