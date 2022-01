Hallan muerto al comediante Bob Saget, estrella de Full House y America's Funniest Home Videos El comediante famoso por sus papeles en Full House, How I Met Your Mother y America's Funniest Home Videos murió el domingo a la edad de 65 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bob Saget Bob Saget | Credit: (Photo by Phillip Faraone/Getty Images) Bob Saget ha fallecido. Tenía 65 años. Según los informes, el comediante fue encontrado muerto en su habitación de hotel en el Ritz-Carlton en Orlando el domingo por la tarde después de una actuación en Jacksonville, Florida, el sábado por la noche, informa PEOPLE. La Oficina del Sheriff del Condado de Orange confirmó la muerte de Saget el domingo después de que se llamara a los agentes poco después de las 4 p.m. hora local. "Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes por una llamada sobre un hombre que no respondía en una habitación de hotel. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado muerto en la escena. Los detectives no encontraron signos de juego sucio o drogas. usar en este caso", escribieron los funcionarios de Florida en Twitter. Saget, nacido en Filadelfia, fue más famoso por su papel de Danny Tanner en la comedia de situación Full House en los años 1980 y 1990. Sus otros créditos notables incluyeron el reinicio de Fuller House, How I Met Your Mother y America's Funniest Home Videos, así como sus muchos años haciendo stand-up. "No tenía idea de que hice un set de 2 horas esta noche", escribió en su último tweet el sábado. "Soy felizmente adicto de nuevo a esto". Tras la noticia de su muerte, la familia de la difunta estrella de Full House emitió un comunicado. "Estamos devastados de confirmar que nuestro amado Bob falleció hoy. Él era todo para nosotros y queremos que sepan cuánto amaba a sus fanáticos, actuando en vivo y reuniendo a personas de todos los ámbitos de la vida con risas", se lee en el comunicado. "Aunque pedimos privacidad en este momento, lo invitamos a unirse a nosotros para recordar el amor y la risa que Bob trajo al mundo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Saget deja a su esposa Kelly Rizzo y a sus tres hijas, Aubrey, Lara y Jennifer, a quienes comparte con su primera esposa, Sherri Kramer.

