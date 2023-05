Hija de Beyoncé causa furor en el concierto de su mamá ¡no te imaginas lo que hizo en pleno escenario! Los miles de asistentes a una presentación de Beyoncé quedaron boquiabiertos con al ver a Blue Ivy, la primogénita de la cantante, con semejante acto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Beyoncé de presentó en el Stade de France en París, como parte de su gira Reinassance World Tour. Si bien su concierto fue muestra de una gran producción con tecnología y un espectáculo de primer nivel, no fue eso lo que más llamó la atención de los 80,000 asistentes, sino la presencia de una persona muy especial para la cantante. Así es, su primogénita Blue Ivy Carter acompañó a la intérprete de "Single Ladies" pero no como invitada sino como un miembro más del equipo de las bailarinas, según mencionó el medio estadounidense TMZ. Así, esta jovencita dejó claro que heredó el talento de la famosa. En un video que circula en las redes sociales, se puede apreciar como la hija de Jay Z camina sobre el escenario con el vestuario correspondiente, conformado por brillos plateados y usando también unos lentes oscuros, se posiciona junto a su madre y comienza a moverse al ritmo de la coreografía. Beyoncé y Blue Ivy Credit: Kevin Winter/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los presentes en el concierto vitorearon a la chica y gritaban "Ivy, Ivy, Ivy, Ivy" al tiempo que le aplaudían su participación. Al final mostró una enorme sonrisa y alzó los brazos para saludar a manera de agradecimiento. Cabe recordar que es la tercera vez que Blue Ivy acompaña a Beyoncé en sus eventos, ya que en 2022, la menor fue una de las bailarinas en la ceremonia de los premios de cine Oscar cuando su madre cantó "Be alive" y, en enero de 2023, la chiquilla de 11 años estuvo en otro concierto y juntas internautas el tema "Brown Skin Girl"; quizá en un futuro próximo ya sea parte del equipo de trabajo.

