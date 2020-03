Blue Demon Jr. será protagonista de una serie de Disney Blue Demon Jr. está feliz tras la confirmación de una serie que protagonizará para la compañía Disney. Con este proyecto se promete resaltar el valor de la lucha libre mexicana. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras diez años de trabajar en este proyecto, la compañía Disney confirma ya está en el proceso para producir la serie UltraViolet y Blue Demon, la cual será protagonizada, justamente, por el luchador mexicano Blue Demon Jr. Así lo confirmó Dan Carrillo Levy, uno de los productores. “Ser mexicanos está en nuestro ADN y estamos orgullosos que nuestro primer proyecto gire en torno a la lucha libre mexicana”, mencionó Carrillo Levy al diario mexicano El Heraldo. “Va a tocar temas que para la comunidad latina son conocidos. Además nos interesa que los niños se sientan identificados, así como yo vi las películas del papá de Blue Demon Jr.”. RELACIONADO: Blue Demon Jr. se confiesa Image zoom De acuerdo con el productor, esta emisión pretende dar a conocer el papel preponderante que tiene la lucha libre en este país y sus aportaciones a nivel internacional. Además, aprovechará el icónico legado del mencionado luchador, quien, en la trama, ayudará a su sobrina Violet a convertirse en una superheroína. Image zoom Este programa estará acorde con los valores de Disney y la música será parte fundamental del proyecto, tal como la empresa acostumbra. Carrillo Levy enfatizó que se dará importancia a la identidad nacional y dejó claro que el personaje de Violet fue pensado así desde su concepción, por lo tanto, no obedece a la tendencia actual de empoderamiento de la mujer. “[Se abordarán temas sobre] “la familia, el honor y el legado” explicó. “Pero sobre todo lo que significa la máscara”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Blue Demon Jr. confirmó el proyecto al dar a conocer una imagen con algunos miembros de la producción. “Parte del gran equipo de UltraViolet y Blue Demon para Disney”, fue el texto que utilizó Blue Demon para acompañar la instantánea. El guión está a cargo de Dan Hernández y Benjamin Samit. De momento, se desconoce la fecha de estreno y plataforma o canal donde se transmitirá. Advertisement

Close Share options

Close View image Blue Demon Jr. será protagonista de una serie de Disney

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.