La Lista VIP: la película Blue Beetle, Hotel VIP con Karina Banda y Roberto Palazuelos y más Desde el estreno de Blue Beetle: el primer superhéroe latino hasta la gira de Julio Sabala: no te pierdas la LISTA VIP de esta semana. Lo que no te puedes perder esta semana Blue Beetle: el primer superhéroe latino llega a la pantalla grande La muy esperada película de Blue Beetle cuenta la historia de Jaime Reyes (Xolo Maridueña), un joven que regresa a casa después de graduarse de la universidad, descubriendo que las cosas han cambiado en su ausencia. Jaime Reyes es un superhéroe, le guste o no. Mientras busca encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando Jaime inesperadamente se encuentra en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: El Escarabajo, que lo transforma en un poderoso superhéroe con habilidades extraordinarias. La película de superhéroes de Warner Bros, Blue Beetle, estrena el 18 de agosto en salas de cine del país. Hotel VIP, el nuevo reality que no te querrás perder Hotel VIP es un reality de convivencia en el que 16 famosos, entre ellos influencers, actores, cantantes y personalidades de la televisión, competirán por un premio en efectivo mientras permanecen aislados del mundo exterior en un lujoso hotel. El reality show, conducido por Karina Banda y Roberto Palazuelos, acompañados del 'hospitality manager' José Figueroa, estrena el próximo 21 de agosto por Unimás. Julio Sabala presenta 'Lo de ayer y lo de hoy' julio sabala lo de ayer y lo de hoy gira Credit: Cortesía El hombre de 'las mil caras, Julio Sabala, realizará una gira por Estados Unidos recorriendo las ciudades de New Jersey, Nueva York, Pennsylvania, Massachusetts y Rhode Island, entre otras; presentando su espectáculo 'Lo de ayer y lo de hoy' una comedia imperdible con caracterizaciones de figuras de la música de todos los tiempos como Marc Anthony, Maluma, Celia Cruz, Bad Bunny y más. "Yo lo que soy es el lado humorístico de las estrellas, y eso es un tema atemporal, y justamente yo he experimentado que los que no son fans de los artistas son los más que se divierten", comentó Sabala a través de un comunicado. Los tickets ya a la venta en ticketmaster.com Nueva serie de Star Wars: Ahsoka Ahsoka es la nueva serie de Star Wars en Disney+, que promete ser un éxito. La historia está ambientada justo después de la caída del Imperio, y sigue a la antigua Jedi Ahsoka Tano, interpretada de nuevo por la actriz Rosario Dawson, mientras investiga una amenaza para una galaxia aún vulnerable. La serie de Lucasfilm, escrita por Dave Filoni, estrena el 23 de agosto en Disney+.

