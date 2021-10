¡Blu cumplió un año! Los emotivos mensajes que le dedicaron sus papis Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca Blu Jerusalema cumplió su primer año rodeada del amor de muchas personas, pero en especial del de sus padres Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, quienes están locos con su pequeña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca junto a su hija Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca junto a su hija | Credit: Sharon Fonseca/Instagram Blu Jerusalema cumplió su primer año de vida rodeada del amor de muchas personas, pero en especial del de sus padres Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, quienes desde el primer día están locos con su pequeña. Con motivo del cumpleaños, tanto el empresario italiano como la modelo venezolana dedicaron emotivos mensajes a Blu, y le agradecieron haber nacido un 27 de octubre. "Llegaste a nuestra vida como un ángel y cambiaste la perspectiva de todo mi mundo. Ahora sé por qué te esperé tanto", escribió Vacchi en Instagram. "Las obras maestras vienen solo después de un largo camino y las esperas tanto porque son únicas y tienen un gran impacto en tu vida. Te amo mi princesa, nada es como antes y vivo por cada aliento que haces. Feliz cumpleaños Blu Jerusalema", añadió. Fonseca, por su parte, no se quedó atrás y escribió bellas palabras a su pequeña, dejándole saber todo el amor que siente por ella. "Mi princesa de los sueños" como te llamamos papi y mami. Porque tú eres nuestro cuento de hadas. Viniste al mundo a darnos luz, llenar nuestras almas con el amor más puro que pueda existir y enseñarnos la más maravillosa, vulnerable y especial aventura", dijo. "Eres profunda, brillante, y valiente como el cielo azul lleno de estrellas. Mi cielo. Me has enseñado en un año, lo que una vida entera no me alcanza. Te amamos por siempre y para siempre. Mi Blu Jerusalema feliz cumpleaños", escribió la modelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que Blu llegó al mundo, la pareja ha estado completamente en función de ella. Hace unos meses atravesaron un duro momento, cuando a la niña hubo que operarla ya que nació con el paladar hendido, una malformación congénita muy común que sucede entre la sexta a la décima semana de gestación cuando partes del paladar no se fusionan completamente. "Nuestro ángel realmente nunca deja de sorprendernos. Ella fue tan valiente, gentil y dulce a pesar de todo. Me enorgullece ser su padre", escribió el italiano en esa ocasión.

