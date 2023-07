Bloquean campaña a favor de los toros de Kate del Castillo Empresas de Pamplona han sido señaladas de tratar de boicotear la iniciativa que Kate del Castillo, en unión con PETA Latino, realizaron en contra de la tauromaquia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate del Castillo Credit: Cortesía: PETA Latino En marzo de 2023, Kate del Castillo lanzó una campaña, en unión con PETA Latino, para luchar contra la tauromaquia y hacer consciencia del sufrimiento, justamente, de los toros durante la corridas. Así, la protagonista de la teleserie La reina del sur quiso emular a este animal y explicar el dolor que para ellos representa estar entre la vida la muerte durante este tipo de eventos. Ahora, se da a conocer que diversas empresas en Pamplona han impedido que se lleve a cabo esta iniciativa al no permitir que se coloque el anuncio correspondiente, donde se advierte que "las corridas de toros son una idiotez", que sería colocado en estación de tren, el aeropuerto y la plaza de toros de Pamplona durante las Fiestas de San Fermín; incluso, se asegura el Ayuntamiento de esta ciudad bloqueó dicha promoción. "Dado que más y más personas han denunciado el tormento, el apuñalamiento y la matanza de toros aterrados en estos eventos tan violentos, el rechazo de un mensaje antitaurino es cobarde y un paso en falso en la dirección equivocada", expresó Alicia Aguayo, dice la directora de PETA Latino. "PETA Latino hace un llamado a las empresas de publicidad para que nos traten como a cualquier otro cliente que paga, y le pide a las personas compasivas que nunca apoyen las corridas de toros y mucho menos participen en encierros de toros en Pamplona ni en ningún otro lugar". La reina del sur Kate del Castillo | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según menciona dicha asociación, más de 125 pueblos y ciudades españolas han rechazado el tormento y la matanza de toros como entretenimiento; y solo el 2% de los españoles, visitó una corrida de toros en el año 2021-2022. Peta Latino Credit: Mike Muruzabal También dijeron a conocer que en festivales como San Fermín, los toros todavía son sometidos a la confusión y el terror, y corren el riesgo de lesionarse al chocar contra barreras y paredes, caerse y romperse las piernas, o chocar entre sí. Eventualmente, cada toro es llevado a la plaza de toros, donde hombres a caballo les clavan lanzas en la espalda y el cuello, lo que impide su capacidad para levantar la cabeza. Kate del Castillo Por su parte, Kate del Castillo también se pronunció al respecto. "Las personas que piensan que la tauromaquia es una cultura están equivocadas, la tauromaquia no es cultura es tortura. Humillar, mutilar y asesinar animales es abuso, violencia y crueldad", mencionó en su cuenta de Instagram. "Acabemos con esta horrible práctica y dejemos a los toros vivir en paz. Dile No a la Tauromaquia. San Fermín, Pamplona".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bloquean campaña a favor de los toros de Kate del Castillo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.