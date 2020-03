Preocupan a los fans las vacaciones de Blanca Suárez en Asia La actriz Blanca Suárez causa preocupación por compartir fotos de sus vacaciones en Asia: le piden que se proteja del coronavirus. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las vacaciones de los famosos generalmente causan admiración, sorpresa y ¿porqué no? hasta envidia. Celebridades como Geraldine Bazán, Kim Kardashian y más han compartido fotos de sus paseos a lugares exóticos, playas divinas y ciudades de ensueño. Desafortunadamente ese no es el caso de la bella Blanca Suárez. La actriz ha generado gran preocupación entre sus fans pues este fin de semana compartió una serie de fotografías de su viaje por Tailandia que han dado paso a una ola de comentarios pidiéndole que se cuide ante la crisis mundial del coronavirus que brotó precisamente en Asia. En sus posts la protagonista de populares series televisivas como Las chicas del cable y El barco (ambas disponibles en Netflix) aparece comiendo un tazón de fideos en un callejón semidesierto. “Llegada a Bangkok. Bienvenida con noodles estilo callejón mólón.. Esto pinta m u y bien”, escribió la actriz en el post que contiene tres instantáneas: Luego colgó este post de otro momento de su paseo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mi BLANCA BELLA CUIDADO EN CON EL CORONAVIRUS”, imploró un usuario de Instagram, “No olvides ponerte tu mascarilla”, le pidió otro en comentarios que se multiplicaron que al unísono prácticamente le rogaron que tuviera cuidado con dicho mal. La epidemia que brotó a fines del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, ha infectado a más de 80,000 personas en más de 47 países y provocado la cancelación de miles de vuelos, cruceros e incluso, el cierre del famoso museo de Louvre, en París. Advertisement

Close Share options

Close View image Preocupan a los fans las vacaciones de Blanca Suárez en Asia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.