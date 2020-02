Blanca Soto rememora la muerte de su primer esposo: "Quedé viuda muy joven" La actriz mexicana hacía tan solo 8 meses que se había casado cuando perdió a su esposo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Blanca Soto suele ser muy reservada con todo lo que tiene que ver con su vida privada, quizás por eso muy poca gente sabe que antes de triunfar en el mundo de la televisión la protagonista de exitosas telenovelas como Eva Luna, Porque el amor manda y Señora Acero vivió una dolorosa pérdida que la marcó de por vida: la muerte de su primer esposo. La intérprete de 41 años, que enviudó a los 8 meses de haberse casado debido a una enfermedad tan terrible como el cáncer, rememoró este trágico episodio en una reciente entrevista para el canal de YouTube de la carismática periodista dominicana Lourdes Stephen. “Quedé viuda muy joven”, afirmó Soto, quien recientemente regresó a las pantallas de Telemundo como protagonista de la serie premium No te puedes esconder. Image zoom Blanca Soto “Fue un cáncer y yo trato siempre de apoyar, de estar presente, bueno me gusta mucho apoyar a St. Jude yo también perdí a un primito mío chiquito de cáncer. El cáncer es una enfermedad superdifícil entonces la verdad que la gente que pasa por eso son unos guerreros”, declaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Soto, que a pesar de no ser muy activa en las redes sociales suma más de 600 mil seguidores solo en Instagram, fue sincera al reconocer por qué no le gusta hablar de su vida privada. “De mi vida privada no me gusta hablar precisamente porque hubo una transición en mi vida donde yo creo que decidí que cuando encuentras a la persona indicada y cuando eres feliz y estás tan contento hay una magia y algo maravilloso entre esa persona y tú que no se debe de compartir”, comentó la también heroína del melodrama El Talismán. “No es que no me guste mostrar, pero prefiero mantener mi trabajo y todo… Siempre trato como de enseñarles como pedacitos y cositas, pero creo que la vida privada… Tuve que aprender a reservarla porque pues me ha pasado que ha sido difícil”, agregó. ¿Pero cómo se encuentra su corazón en estos momentos? “Mi corazón está muy feliz, estoy muy feliz, estoy muy plena y estoy muy contenta”, respondió. Advertisement

Close Share options

Close View image Blanca Soto rememora la muerte de su primer esposo: "Quedé viuda muy joven"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.