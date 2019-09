Blanca Soto habla de cómo quedó su relación con Fernando Colunga La actriz mexicana, que se encuentra promocionando el estreno de su nueva serie, no pudo evitar que le preguntaran sobre cómo quedó su relación con el actor mexicano tras el supuesto noviazgo que mantuvieron en el pasado. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque nunca llegaron a confirmar la existencia de un romance entre ambos, el rumor de que entre Blanca Soto y Fernando Colunga había algo más que una relación de amistad corrió como la pólvora hace varios años en diferentes medios de comunicación luego de que los actores protagonizaran la exitosa telenovela de Televisa Porque el amor manda (2014). Ahora que se encuentra promocionando el estreno de la nueva serie limitada de Telemundo No te puedes esconder, Soto no pudo evitar que le preguntaran sobre cómo quedó su relación con el reconocido galán mexicano tras el supuesto noviazgo que mantuvieron en el pasado. Image zoom Blanca Soto. Mezcalent Siempre discreta con todo lo que tiene que ver con su vida privada, la que fuera protagonista de la exitosa superserie Señora Acero se limitó a responder de la siguiente manera: “Muy bien, estamos muy bien”, dijo con una risa nerviosa ante las cámaras del programa de televisión En Vivo que transmite Estrella TV de lunes a viernes a las 5 p.m., hora del Este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero será que volvería a trabajar nuevamente con el intérprete de 53 años? “Yo estoy abierta a todos los proyectos, ahora sí que estoy probando en todos lados, estoy produciendo, tengo mis propios proyectos también que estoy haciendo y me encantaría trabajar con toda la gente que quiera trabajar conmigo”, salió al paso de la pregunta que le hizo en esta ocasión un reportero del programa de televisión mexicano Sale el sol de Imagen Televisión. Image zoom Blanca Soto y Fernando Colunga. Mezcalent La actriz mexicana regresa el próximo lunes 30 de septiembre a las pantallas de Telemundo como protagonista de No te puedes esconder, un thriller psicológico donde nada es lo que parece. “La primera vez que leí el guion quedé fascinada con la historia, que es la verdadera estrella de la serie. No podía parar de leer y estaba maravillada con el elenco de España y México”, contaba emocionada semanas atrás la intérprete de 40 años sobre este proyecto que marca su esperado regreso a la televisión tras cuatro años ausente. Advertisement EDIT POST

