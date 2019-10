Lo que no le puede faltar a Blanca Soto a la hora de grabar escenas Blanca Soto confesó entre otras cosas: la "adicción" que tiene y que se hizo famosa entre sus compañeros detrás de cámaras, lo que se llevó de Madrid tras casi cuatro meses grabando en la Madre Patria, y lo que le diría a su personaje si fueran amigas. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En el estreno esta semana de No te puedes esconder (Telemundo), Blanca Soto confesó entre otras cosas: la “adicción” que tiene y que se hizo famosa entre sus compañeros detrás de cámaras, lo que se llevó de Madrid tras casi cuatro meses grabando en la Madre Patria, y lo que le diría a su personaje si fueran amigas. “Mi personaje tiene un tino para escoger a sus parejas, que le digo ‘¡pero, bueno, no es posible!”, pero es resiliente. Se va a quedar con el que mejor le vaya al personaje, el que más le ayude”, dijo en entrevista con MezcalTV. Image zoom mezcalent Blanca vivió en Madrid, España, durante el tiempo que duraron las grabaciones. ¿Se le pegó algo del español de España?

"Sí, muy ¡guay!. Antes decía ¡so cute! todo el tiempo y la niña [Samantha Siqueiros, su co-protagonista] me decía '¡ay mami, so cute, me encanta!', y de repente estoy, '¡ay qué guay, qué guay!'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y detrás de cámaras, hay algo que nunca le puede faltar a Blanca desde hace años cuando está grabando. Image zoom Mezcalent "Siempre tengo conmigo menta. Me encanta el spray de menta, con saborcito a menta, y te lo digo porque todo el mundo me decía: 'ya va con su adicción a escena'. De hecho el niñito que hacía de 'Salvador Acero' en la primera temporada siempre llegaba y decía 'ya estoy listo', ponía sus manitas, le ponía anti bacterial, y luego abría su boquita para que le diera menta, y es que siempre ando con cositas de sabor menta".

