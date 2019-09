Tiene una hija, es fan de Hello Kitty y también fotógrafa profesional... ¡Todo lo que no sabías de Blanca Soto! By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Sin duda alguna, Blanca Soto es una de las actrices más reservadas de la industria. Ello no impidió que lográramos averiguar algunos datos de la protagonista de la serie No te puedes esconder de Telemundo en la que también participan Iván Sánchez y Eduardo Noriega. Con ustedes… la verdadera Blanca. Empezar galería Protagonista y... Image zoom Cortesía NBC Universo Además de ser la protagonista de No te puedes esconder, también es la productora ejecutiva. Advertisement Advertisement Fotógrafa Image zoom Cortesía NBC Universo La actriz también es fotógrafa profesional. Estudió bellas artes y fotografía. Primer trabajo Image zoom Cortesía NBC Universo Próximamente montará en Madrid su primera exhibición de fotografía. Advertisement Bichito... bichito Image zoom Cortesía NBC Universo Es fanática de la famosa gatita Hello Kitty. Es mamá Image zoom Cortesía NBC Universo Es la orgullosa madre de Scarlett, una husky siberiana de siete añosִ que lleva ese nombre en homenaje a Scarlett O’Hara, su personaje favorito en la película Gone with the Wind que interpretó la actriz Vivien Leigh. Cuando no está en telenovelas Image zoom Cortesía TELEMUNDO Es dueña de la productora Infinity Productions y en los últimos tres años que estuvo fuera de la pantalla chica trabajó behind-the-scenes produciendo proyectos. Advertisement Advertisement Advertisement Reina de belleza Image zoom Mezcalent Ganó Miss México en 1997. Miss Mundo Image zoom Cortesía TELEMUNDO Soto compitió en el certamen de Miss Mundo. Inicios como actriz Image zoom Mezcalent El concurso de belleza le brindó la oportunidad de empezar su carrera en la industria del entretenimiento. Advertisement Advertisement Advertisement Modelo Image zoom mezcalent Blanca ha modelado para diseñadores internacionales como Valentino y Gianfranco Ferré. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

